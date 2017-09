Entidades empresarias presentaron propuestas de infraestructura a Dietrich

Foto 1/2 Foto 2/2

El encuentro, realizado en la tarde de este jueves en el salón auditorio de la Facultad Teresa de Ávila UCA Paraná, fue encabezado por el Presidente del Consejo Empresario de Entre Ríos (CEER), Juan Diego Etchevehere; el Intendente de Paraná, Sergio Varisco; el Gobernador de la Provincia, Gustavo Bordet; y el Ministro de Transporte de la Nación.



Con esta jornada se pretende realizar "una presentación al Ministro de Transporte de la Nación de un trabajo consensuado por las 29 entidades privadas que integran el Foro y que contó con la colaboración de más de 170 profesionales de toda la provincia. En el mismo se encuentran las obras de infraestructura más relevantes que necesita nuestra provincia para que se inserte con todas sus potencialidades y de manera competitiva en la región más rica del país" destacó Juan Diego Etchevehere, en representación de quienes integran el Foro de Entidades Empresarias de la provincia.



En tanto, resaltó que "desde este espacio creemos en la potencialidad de la articulación del sector público y el privado. Por ello, Sr. Ministro sería una gran noticia que el resultado de esta propuesta sea la creación de un espacio de trabajo para que tanto Nación, Provincia como sector privado, podamos materializar los proyectos que necesita Entre Ríos".



Por su parte, Bordet indicó que "Entre Ríos, por sus características geográficas, registra un gran atraso que con el tiempo han venido reparándose, pero hace falta mucho más. Foros de esta naturaleza hacen posible la proyección y la planificación de un desarrollo estratégico de la provincia". Y agregó que "tenemos la vocación de trabajar y enfrentar los obstáculos. Agradezco la posibilidad de llevar esta agenda de trabajo en común, de pensar entre todos las obra que necesita Entre Ríos".



En tanto, el Intendente de Paraná señaló que "hoy vivimos un nuevo clima donde Nación, Provincia y Municipios podemos trabajar conjuntamente, por más de que tengamos visiones distintas. Debemos cambiar la matriz económica, diversificando los sectores, desarrollando el turismo, incentivando la construcción, pero esto se basa en tener infraestructura. Celebro y agradezco este espacio de debate, esto hace que podamos planificar obras mirando al futuro entre el sector público y privado para dejar una mejor provincia y una mejor ciudad a nuestros hijos".



PRESENTACIONES



Las conclusiones que fueron presentadas surgieron de los Foros de Infraestructura en donde se identificaron obras de carácter prioritario, algunas por su envergadura e impacto en toda la matriz productiva, otras por la potencialidad de conectividad de las comunidades y, en particular, aquellas que significan un soporte esencial para las cadenas de valor.



La primera presentación tuvo como eje el desarrollo y competitividad de la caminería rural, a cargo del Presidente de la Federación Entrerriana de Cooperativas (FEDECO), Daniel Kindebaluc, y el Gerente de la Bolsa de Cereales de Entre Ríos, Miguel Pacheco. Durante la misma expusieron que la red terciaria de caminos rurales conforman la trama más densa de la provincia y la que presenta las mayores dificultades de mantenimiento; relacionaron además la realidad de los caminos en relación a las escuelas rurales y, sobre todo, a la salida de la producción.



Seguidamente fue el turno de Elbio Woeffray, de la Unión Industrial de Entre Ríos, y Eduardo Barbagelata, asesor del Foro de Entidades, que abordaron el desarrollo y vinculación de una red de Puertos Barcaceros y Ultramar. Los dirigentes indicaron que la provincia cuenta con 9 puertos comerciales operando y las condiciones actuales y el marco económico-productivo de la provincia y la nación, fortalecen a los Puertos como puertas económicas y comerciales. "Esta política, debe estar enlazada con el necesario y muy reclamado agregado de valor a la producción entrerriana".



Mientras que el eje de Aeropuertos de pasajeros fue abordado por José Alberto Jozami, de la Corporación para el Desarrollo de Paraná. El sistema aeroportuario no ha tenido un tratamiento focalizado como el resto de los sistemas de comunicación en la provincia, debido a que, durante años, el contexto socio?económico no fue favorable para mantener o desarrollar el transporte aéreo con el mismo impulso y actividad que el resto.



EXPOSICIÓN DEL MINISTRO DIETRICH



El Ministro de Transporte de la Nación expuso sobre los puntos centrales del Plan Nacional de Transporte y su impacto en el desarrollo del país, con especial atención en Entre Ríos. Estuvo acompañado por Carmen Polo, Subsecretaria de Planificación de Transporte de Cargas y Logística; Jorge Metz, Subsecretario de Puertos y Vías Navegables; y Eduardo Plasencia, Gerente de Planeamiento y Gestión de la Infraestructura Vial, con el propósito de dar respuestas a los interrogantes específicos a sus áreas.



"Llevar adelante el Plan Nacional de Transporte más ambicioso de la historia del país, desde una visión de transporte federal, integrada e intermodal que brinda condiciones de excelencia para la movilidad de las personas y los bienes; reduce los tiempos de traslado, sus costos y las externalidades negativas; y fundamentalmente maximiza la seguridad, el confort y la sustentabilidad" resaltó el funcionario nacional.