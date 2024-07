140 mil trabajadores perdieron su fuente de trabajo en los primeros seis meses

Javier Milei detalló la fase 2 de su gestión y advirtió: "La motosierra no para, todo lo que se pueda cortar lo vamos a cortar"

En el mismo sentido, los salarios reales no pudieron recuperar la pérdida por la devaluación de diciembre anunciada por el ministro de Economía, Luis Caputo, pese a leve mejora en abril.Pero la caída no fue solamente en los sectores mencionados, también se verificaron bajas en lo que respecta a trabajadores de casas particulares y trabajadores independientes con monotributo social. Por su parte, segmentos como monotributistas y autónomos vieron reflejados leves incrementos.En lo que respecta a abril, se verificaron casi 13.000 puestos de trabajo menos entre los asalariados del sector privado, y 3.200 empleos menos en el sector público.El Presidente anunció que las políticas de ajuste fiscal del Gobierno van a seguir a pesar de todo durante la fase 2. "La motosierra no para nunca", advirtió."Hicimos el ajuste fiscal más grande de la historia de la humanidad. La motosierra no para nunca, estamos todo el tiempo poniéndole combustible", señaló."No solo no va a parar, sino que va a seguir. Siempre hay algo para cortar. Todo lo que se pueda cortar lo vamos a cortar", adelantó Milei, y advirtió: "Hasta que no vea la inflación en cero no paro. Odio la inflación. Quiero destruir la inflación".El jefe de Estado anticipó que en lo que resta de su mandato el Gobierno va a aplicar 4.000 reformas más. "Vamos a ser el país más libre del mundo. Mi objetivo es que en 40 años Argentina sea una potencia mundial", expresó."Que vengan ahora los liber-tarados a decirme que este gobierno no es liberal porque no liberó la droga ni abrió el cepo... ¡pero andá a cagar! Si hubiera abierto el cepo me generaban la hiper (inflación), me saqueaban los supermercados a fin de año y en enero ya no estaba más", resumió Milei en una entrevista en el canal de streaming Neura Media.