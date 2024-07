Invierno más crudo en 60 años: las zonas con miles de hectáreas menos de trigo

Invierno riguroso: ¿jaque a la chicharrita?

Hace un mes se estimaban un área de intención de 6,92 millones de hectáreas, que de concretarse podía ser un nuevo hito. Julio sigue seco y junio dejó lluvias solo en Buenos Aires. Con casi el 90% sembrado, la cifra de área para trigo argentino que estima la Bolsa de Comercio de Rosario se recorta a 6,72 millones de hectáreas. "A pesar de la falta de lluvias de junio y julio, se ha podido sembrar el 90% del trigo Argentino y el recorte es de 200.000 hectáreas", destaca el relevamiento semanal.Después de un junio que pasó casi sin lluvias de importancia, excepto para Buenos Aires en el final del mes, julio sigue la misma tendencia. Y no hay pronósticos de agua hasta el 20 de julio. La circulación fría y seca evita el ingreso de humedad desde el norte. "Por eso destacamos el rol clave de las lluvias que se dieron en el territorio bonaerense y en algunos sectores del sur de Santa Fe y de La Pampa en la última semana de junio", resaltan.En este ciclo 2024/25, el trigo se sembró en forma temprana en el centro y norte de Argentina: "Pese al miedo de recientes campañas cuando las heladas tardías hicieron daño, en este ciclo se impuso la necesidad de hacer el cereal. Mantener gramíneas en las rotaciones en el centro y norte del país tras el impacto de la chicharrita, y la necesidad financiera, tras 3 Niñas seguidas forzaron la siembra contra reloj para ganarle a la desecación de la cama de siembra", explican desde la Guía Estratégica para el Agro de la BCR.El importante pulso húmedo que dejó el final del Niño con las significativas lluvias de marzo y abril fue clave para implantar el trigo. El norte y centro del país se apresuraron en completar la importante intención de siembra que había este año, aprovechando la humedad, sembrando incluso a más profundidad y con un inesperado aliado que fue el inédito calor de la primera quincena de junio, que incentivó un rápido establecimiento en lotes sembrados hasta 7 centímetros de profundidad.Con un casi el 90% de la siembra triguera realizada, y labores de implantación que siguen en Buenos Aires y La Pampa, y una ventana de siembra que da más tiempo en estas regiones, se descuentan 200.000 ha a la siembra triguera 2024/25. En detalle, se han restado 80.000 ha en el NO bonaerense, 20.000 ha en La Pampa, 50.000 ha en Santa Fe y 50.000 ha en Entre Ríos siguiendo las estimaciones del SIBER de la Bolsa de Cereales de Entre Ríos. De concretarse el área estimada, implicaría una superficie 22% superior a la del año pasado.Con esa superficie, descontando un área no cosechada de 200.000 ha y un rinde promedio, el volumen proyectado sería de 20,5 Mt."Hace un año faltaba por levantar más del 40% del maíz, hoy menos del 25%. Las condiciones frías y secas y la estrategia de adelantar la cosecha para evitar mayores pérdidas en zonas afectadas por la chicharrita, han acelerado significativamente la trilla argentina maicera de este ciclo", explican desde la BCR.Este invierno riguroso que acaba de empezar llama la atención por la intensidad y la persistencia que están teniendo las bajas temperaturas registradas, así como también por su cobertura geográfica.Las temperaturas bajo cero están extendiéndose hasta Santiago del Estero y norte de Santa Fe.El resultado de esto, y más aún si se afianza este comportamiento en el resto del invierno como señalan los pronósticos, hace prever un impacto significativo del frío en la población de chicharrita. De esta manera, podría suavizarse la caída en la intención maicera que manifestaban hasta hace poco por productores y técnicos.Mientras tanto, se plantea como medida de manejo hacer barbechos abiertos que no limiten la posibilidad de sembrar más adelante tanto maíz como soja.A la espera del final de la cosecha para hacer los últimos ajustes y entender cuál ha sido el impacto final de la chicharrita en el ciclo maicero 2023/24, desde la BCR se siguen manteniendo los datos estimados: una cosecha de maíz de 47,5 Mt, 22% menos de lo que se esperaba producir a principios del ciclo. Fuente: (AgrofyNews)