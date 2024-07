Empieza a regir el nuevo esquema monetario: qué puede pasar con el dólar

Empieza a regir la nueva estrategia monetaria con la que el Gobierno interviene el mercado del contado con liquidación (CCL). La medida, genera dudas sobre la reacción de los mercados.Los especialistas anticipana través de la compra de dólares en el mercado cambiario (MULC) y en el que los pesos emitidos por esta vía serán reabsorbidos vendiendo dólares al valor del CCL.para contener la suba de dólar y consolidar la desaceleración de la inflación.Cómo abrirían los mercados el lunesAunque no se animan a pronosticar certeramente la reacción de los mercados, los analistas deslizan escenarios. Adelantan una leve reducción de la brecha -que el viernes trepó a 60% con el blue, que tocó un récord y llegó a $ 1.500-, y“La reacción debería ser una presión a la baja de MEP, CCL y bonos, ya que implica resignar la posibilidad de acumular reservas.”, afirmó el analista Diego Martínez Burzaco.“Podría haber un limitado descenso de la brecha. Los bonos en dólares podrían arrancar cautelosos, ya que la acumulación de reservas ingresaría en una etapa de pausa. También los ADRs responderían con prudencia y volatilidad tras la recuperación reciente, a raíz de las preocupaciones sobre los tiempos y motores disponibles para un repunte de la actividad. Los inversores seguirán atentos las señales del FMI y la posibilidad de un nuevo programa con fondos frescos”, explicó el economista Gustavo Ber.“A priori,: primero, el miércoles se resuelve tema puts, esto generaba demanda de dólares, eventualmente presión de pesos; y segundo, aumentará la fuente de oferta del contado. Debería tener un impacto para abajo del dólar paralelo y los bonos en dólares. Los bonos en pesos podrían subir. Si la reacción es buena, se espera que el Gobierno acelere la salida del cepo. Y si es mala, puede que acelere otros planes”, consideró el economista Fernando Marull.“Pone en jaque la acumulación de reservas y las metas con el Fondo. Imagino una baja en la brecha, no a niveles abruptos, probablemente más por las expectativas que por el volumen volcado al CCL. Podría haber un golpe en los bonos en dólares. Si la brecha se reduce, el BCRA participaría menos como comprador neto. Es una medida audaz, con un camino a recorrer delgado. Si se lo toma con optimismo, sería momento de mostrar una hoja de ruta en el levantamiento del cepo. En caso contrario, está en el filo”, analizó Salvador Vitelli, de Romano Group.“Deberían acompañar con la suba de tasas”, apuntó Jorge Vasconcelos, economista jefe de Ieral de Fundación Mediterránea, y agregó que “se va a justificar el mayor costo financiero de la deuda con la ganancia cuasifiscal de vender dólares en CCL”. “¿No sería más lógico implementarlo con tipo de cambio flotante? Sería flotación sucia, de todos modos”, cuestionó.. Con retrasos en liquidaciones y bajos volúmenes operados, estiman que de persistir el 'blend' ( la posibilidad de liquidar 80% al oficial y 20% por CCL), el BCRA perdería US$ 5.500 millones hasta fin de año. “Hay que monitorear la predisposición de chacareros a vender. Si funciona, debería achicarse la brecha y hacerse menos atractivo el 'blend', con precios internacionales deprimidos”, concluyó Vasconcelos.