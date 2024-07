Hallaron 700 plantas de silos sin declarar en provincia de Buenos Aires

Con @arba realizamos el primer operativo de fiscalización de silos en áreas rurales, utilizando nueva tecnología de precisión en análisis de imágenes satelitales, que incorporamos a la Agencia. Detectamos 700 sin declarar, ubicados en la zona núcleo, tierras de alta valuación.… pic.twitter.com/z9PziklbRm — Cristian Girard (@cristiangirard) July 11, 2024

En un intento por recaudar algo más por el Impuesto Inmobiliario, y tal como suele hacer para detectar nuevas construcciones especialmente en los barrios privados de toda la provincia, la Agencia de Recaudación Bonaerense (Arba) utilizó imágenes satelitales de zonas rurales, lo que le permitió detectar unos 700 silos que no estaban declarados -tanto de productores como de acopiadores- y otras construcciones, incluidas algunas granjas avícolas.“En una primera etapa de expansión de controles en distritos de la zona núcleo, la Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires comprobó que existían casi 600.000 metros cuadrados de construcciones y mejoras no declaradas ante el fisco. Las irregularidades fueron detectadas en partidas rurales de alta valuación y representan una importante evasión en el Impuesto Inmobiliario”, informó el organismo en un comunicado.El organismo del gobierno de Axel Kicillof, que directamente calificó el asunto como un caso de evasión, comentó que estos hallazgos en pleno campo fueron realizados “utilizando la nueva tecnología de precisión que ARBA incorporó en su cartografía catastral”.“Con imágenes de alta resolución espacial fue posible encontrar, dentro de ese conjunto de edificaciones sin declarar, 700 silos que poseen una capacidad de acopio superior a las 490.000 toneladas de maíz”, precisó. Esto da una capacidad promedio de 700 toneladas por silo.“Además, los equipos de fiscalización detectaron 35 criaderos de aves de corral, cámaras frigoríficas, tanques de aceite, pavimentos y otras mejoras que los propietarios de los campos nunca habían informado”, señaló un comunicado.Cristian Girard, director de Arba, resaltó que “las mejoras que sumamos en materia de tecnología satelital, el uso de drones y la capacitación de agentes del organismo nos permitieron obtener imágenes de mayor resolución y trabajarlas con eficiencia, optimizando la labor de control. De esa forma, pudimos reorientar la fiscalización catastral, abarcando no solo los centros urbanos, sino también ahora el sector rural. En este caso, las acciones se enfocaron específicamente en distritos de la zona núcleo. Pero de manera paulatina se extenderán a otros partidos”, prometió.En su primera etapa, el operativo incluyó campos de Baradero, Carmen de Areco, Colón, Chacabuco, Chivilcoy, General Alvear, Junín, Leandro N. Alem, Saladillo, Suipacha y Tres Lomas.¿Y por qué hay que declarar ese tipo de construcciones? La respuesta es que “tanto las construcciones como los silos, criaderos, cámaras frigoríficas y tanques de aceite, etcétera, son mejoras que incrementan la valuación fiscal de las partidas rurales. Por eso, al no declararlas se está evadiendo una parte del Impuesto Inmobiliario Rural, generando además una situación de inequidad respecto de quienes sí cumplen con sus obligaciones y pagan en función de su real capacidad contributiva”.En ese sentido, Girard destacó que “las construcciones y mejoras no registradas que pudimos detectar representan una evasión de impacto significativo en el Impuesto Inmobiliario”, y aseguró que “al intensificar la fiscalización con más tecnología y controles presenciales en la zona núcleo buscamos combatir la evasión en sectores de alta capacidad contributiva”, prejuzgando que todos los productores han ganado mucho dinero esta campaña, aún luego de haber perdido casi la mitad de la cosecha en la temporada anterior, luego de la gran sequía.“Estos recursos que recuperamos de la evasión son indispensables para el gobierno y el pueblo de la Provincia”, enfatizó el recaudador de Kicillof.El comunicado prometió que las acciones de la Agencia de Recaudación para detectar mejoras sin declarar en campos de la zona núcleo continuarán en los próximos meses hasta cubrir todos los partidos que la integran (vale aclarar que la denominada zona núcleo se extiende a otras provincias donde Arba no tiene jurisdicción).El mismo desconocimiento sugiere el comunicado oficial cuando sintetizó que “la zona núcleo es una región agrícola de alta valuación, y se destaca por el cultivo de soja, maíz, girasol y trigo. Abarca en nuestro país, además de una parte de la provincia de Buenos Aires, áreas de Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos”. Fuente: (Bichos de Campo)