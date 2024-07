Tarifa de luz y gas: cómo deben hacer los inquilinos para solicitar el subsidio

Esquema de consumo

Inquilinos

Los usuarios residenciales de los servicios públicos de electricidad y de gas tienen hasta fin de mes para volver a anotarse en el Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía (Rase) para mantener los subsidios en sus facturas y no pagar más cara la energía.Al respecto, Elonce dialogó con la secretaria de Energía de Entre Ríos, Noelia Zapata, sobre cómo realizar el trámite y qué pasa con los inquilinos, ¿pueden gestionar el servicio?En primer lugar, Zapata explicó que el gobierno nacional realizará del subsidio general al consumo residencial de luz y gas, para pasar a un esquema de subsidio focalizado, quienes nunca hayan realizado el trámite tienen tiempo hasta el 31 de julio para completar el formulario de inscripción correspondiente.Para no perder ese subsidio, los usuarios de esos servicios en todo el país, deberán inscribirse en el Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía (RASE), para lo cual deben ingresar al www.argentina.gob.ar/subsidios . Hay tiempo hasta el 31 de julio.En esta misma línea, se expresó a Elonce que esta quita y reestructuración del esquema de subsidios, que empezó a implementar Nación, implica un aumento en la factura de luz. Se trata de un proceso gradual en el que los subsidios dejarán de ser generales y pasarán a estar focalizados. Por ello, quienes deseen acceder al beneficio deben estar inscriptos en el RASE.el gobierno establece nuevos topes de consumo para la energía subsidiada de los Niveles 2 y 3. Esto quiere decir que a partir de ahora se determinan los volúmenes máximos de consumo subsidiable para las categorías N2 y N3. N2: 350 kWh por mes; y N3: 250 kWh.Los sectores de ingresos bajos (N2), que hasta ahora no contaban con límites, tendrán subsidiados hasta 350 kWh por mes.En tanto, los sectores de ingresos medios (N3) tendrán un tope mensual de subsidios de 250 kWh (antes era de 400 kWh por mes).Todos los consumos que superen estos topes, pagarán el resto de la tarifa de forma plena. Esto quiere decir que pagarán el costo total sin importar si tienen ingresos bajos (N2) o medios (N3).Muchas dudas surgieron respecto a si los iniquilinos, podían inscribirse para solicitar los subsidios para electricidad y gas. Ante ello, Zapata, aclaró que si se puede hacer.“Generalmente los medidores y instalaciones eléctricas, están a nombre del titular de la vivienda y si el titular del inmueble tiene mayores ingresos, la boleta no tendrá ningún subsidio. Por ello, recomendamos que los inquilinos realicen la inscripción”. Para ello los inquilinos deben tener algo que “avale la condición de usuario y eso es lo que les va a permitir anotarse”Al ser consultada sobre si en una vivienda se pasan de la cantidad de kwh subsidiados, expresó que “las personas van a pagar un monto por la cantidad de kwh subsidiados, luego al resto del consumo se le cobrará como tarifa llena. El consumo no te saca de la inscripción”