“Toque, mire e incline”: cómo detectar billetes de 100 dólares falsos

El drama de los dólares falsos ha crecido enormemente en Estados Unidos, ¿y por qué nos afecta a nosotros?. Porque en nuestro país, la moneda estadounidense se utiliza para una forma de ahorro. En este marco, es importante dar a conocer las medidas de seguridad de los billetes para evitar estafas relacionadas a la comercialización de ejemplares falsos. Los detalles a continuación.Existen diferentes medidas de seguridad para saber si un billete es verdadero o falso. A partir del año 2013, la Reserva Federal de los Estados Unidos ha decidido incrementarlas para evitar todo tipo de confusiones. Y luego de esta decisión, fue el gobierno quien directamente ha decidido armar una guía detallando cada característica y difundiéndola públicamente.El billete tiene una impresión en relieve, es decir que al pasar los dedos por encima se debe sentir algo áspero, una característica única del proceso de impresión y composición del papel.Al exponer al billete a contraluz se puede ver tenuemente una marca de agua a la derecha del retrato. Del valor de 5 dólares en adelante. También se puede apreciar el hilo de seguridad, que está incrustado en diferentes posiciones según la denominación del billete y se ilumina diferente según la perspectiva y la exposición a la luz.En primer lugar, la tinta utilizada en la esquina inferior derecha, y en la campana en el tintero cambian de color según la perspectiva de quien lo mira, por lo tanto al inclinarlo se puede ver este cambio. En segundo lugar, está la banda de seguridad 3D tejida en el papel. Esta última, sólo se encuentra en los billetes de 100 y al inclinarlo se puede ver la imagen de las campanas y el número 100 alternándose según la perspectiva de quien lo vea.El trabajo de microimpresión hace que se puedan ver palabras que no se perciben a simple vista. Al utilizar una lupa, se pueden encontrar frases como "The United States of America", "USA", o "E Pluribus Unum". Por otro lado, el papel también tiene fibras de seguridad rojas y azules incrustadas a lo largo de todo el billete.En última instancia, existen características que identifican a los billetes según la emisión de la FED. Principalmente el número de serie, que es único y comprenden las letras: G, I, J, P, L, M, N, Q (según el año en que fueron emitidos). En segundo lugar, el número que identifica cuál de los 12 bancos encargados por la FED emitió ese billete.Para los conocedores de estos trabajos de emisión de papel moneda, una característica importante es el número de placa del anverso y reverso. También, se puede ver el año de la serie, es decir, el año en que la Secretaría del Tesoro aprobó un diseño, o el año en que se incorporó la firma de un nuevo secretario.Y por último, la letra y número de posición del billete, que es la característica que indica la posición en la que fue impreso el ejemplar. (Àmbito)