Alertan por circulación de billetes falsos de 10.000 pesos: cómo detectarlos

Los billetes de 10.000 pesos, entraron en circulación desde el 7 de mayo, ya se entregan a gran escala en los bancos y adquieren cada vez más presencia en los pagos cotidianos de la población.En los últimos días en localidad entrerrianas empezaron a detectar la circulación de ejemplares falsos. Así, por ejemplo, en la localidad de Urdinarrain, en el departamento Gualeguaychú, varios propietarios de negocios se comunicaron a Radio Cristal alertando sobre lo que estaba ocurriendo.Allí se radicaron un par de denuncias en la comisaría, pero la mayor parte de los damnificados, generalmente, opta por no realizar la exposición policial.Las medidas de seguridad son características que se incluyen en los billetes porque resultan complejas y costosas de replicar para los falsificadores. Se trata de detalles que, por lo tanto, no suelen aparecer en las réplicas truchas.Entonces, siempre que se reciba un billete convendrá realizar una serie de pruebas rápidas táctiles y visuales para asegurarse de que estén todos los signos de autenticidad del diseño.Un método práctico para hacer este examen con el billete de $10.000 es seguirel ejemplar,, mirarlo a, observarloy -si aún quedan dudas- bajo luzTal como sucede con los dólares, el billete verdadero tiene zonas algo ásperas: por lo cual, si resulta demasiado suave o resbaladizo, hay que desconfiar. Pero también si se lo percibe excesivamente rugoso o rígido.Puntualmente, en el frente del billete de $10.000, el primer consejo es pasar el dedo sobre ciertas partes que deberían tener un relieve perceptible, por su impresión calcográfica. Principalmente:Los retratos de Del Valle y Belgrano.El número "10000" más grande, mitad azul y mitad verde.El texto verde que dice "BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA".El código de identificación para personas con ceguera que está en los bordes verticales.El mismo relieve debe percibirse en el reverso del billete, al tocar la representación de la Jura de la Bandera.Alun billete auténtico de $10.000 -hacia adelante y atrás, hacia la derecha y la izquierda-, ciertos elementos deberían tener movimiento y cambios de color.. Ubicado arriba a la derecha, su tinta cambia de color del dorado al verde. Además, un efecto tridimensional hace brillar al elemento en distintas partes.. Aparece expuesto en tres tramos o "ventanas", mientras que en otros queda cubierto por el papel. Lo importante es que, al inclinar el billete, los segmentos rojos deberían brillar y tener un efecto dinámico.Luego hay que elevar el billete y observarlo con luz detrás o rasante, ya sea solar o artificial. Esto permitirá verificar otras medidas de seguridad muy importantes:. En la parte más clara del billete, a trasluz, deben aparecer los retratos de Del Valle y Belgrano con las iniciales "MV" y "MB".. Junto a la marca de agua, en el ángulo inferior izquierdo, un número "10000" vertical que parece a medio pintar termina de colorearse al observar el billete frente a la luz.. A trasluz, en vez de verse segmentado, se presenta como una banda continua que lleva caladas las siglas "BCRA".. En el ángulo inferior derecho, sobre un motivo azul, deberían aparecer las iniciales "RA" cuando el billete se mira con luz rasante.Los billetes verdaderos de $10.000, a su vez, tienen palabras y números impresos en microletras tan pequeñas que sólo pueden distinguirse con lupa o acercando mucho los ojos al papel (para quien tenga muy buena vista).Si no hay nitidez en estos elementos, lo más probable es que el ejemplar sea apócrifo.Repiten muchas veces "BCRA10000".En la solapa del saco de Belgrano y también sobre el borde inferior del motivo azul que está abajo a la derecha.en la representación de la Jura de la Bandera, dentro del mástil y en partes de la montura del caballo.Si todavía quedan dudas, se puede exponer el ejemplar a la luz ultravioleta. Al hacerlo, el número único del billete, que aparece dos veces en el reverso,-El vertical, sobre el borde izquierdo y en tinta roja, adquiere luminosidad roja.-El horizontal, en el ángulo superior derecho y en tinta negra, se ilumina de amarillo.Por más detalles se puede visitar el micrositio oficial del billete de $10.000, en bcra.gob.ar.