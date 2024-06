Becas Progresar: cuál es el monto de julio y qué día se paga

Las Becas Progresar suman un nuevo requisito en julio 2024

Las Becas Progresar continúan depositándose en julio 2024 y muchos se preguntan de cuánto es el monto este mes y cuándo se paga este estímulo educativo destinado a alumnos del nivel obligatorio, superior y capacitaciones laborales.En la resolución 146/2024 que lleva la firma del secretario de Educación Carlos Torrendell y que fue publicada en el Boletín Oficial, consta que se decidió “fijar el monto mensual de la línea Finalización de la educación obligatoria, Fomento de la educación superior, Progresar Enfermería y Progresar Trabajo en $20.000″.De todas formas, la Anses (Administración Nacional de la Seguridad Social) solo deposita $16.000 en la cuenta del titular de manera mensual. Para acceder al 20 por ciento restante, es preciso acreditar la concurrencia a clases mediante el certificado de alumno regular que, junto a otros requisitos según el tipo de beca, habilitan al cobro del porcentaje retenido durante el año. Por lo tanto, ese es el monto que se va a cobrar este mes.Respecto al calendario del mismo, desde el Ministerio de Educación informaron que las Becas Progresar de este mes se van a empezar a pagar a partir del 11 de julio.Vale recordar que las Becas Progresar cerraron su inscripción el pasado 17 de mayo. La excepción es la línea Progresar Trabajo, cuyo período se extiende hasta el 30 de noviembre de 2024, y que está destinada a capacitaciones profesionales de jóvenes que tengan entre 18 y 24 años y personas que no poseen trabajo formal registrado con hasta 40 años cumplidos.Las Becas Progresar suman un nuevo requisito que es obligatorio cumplir para cobrar la ayuda educativa en julio 2024, aunque solo atañe a quienes están en el último año del secundario.Según informó la Secretaría de Educación, que imparte este beneficio junto a la Anses, a partir de este año los becarios Progresar del último año del secundario deberán completar el Curso de Orientación Vocacional y Laboral. Según expresaron, se trata de “un requisito obligatorio para cobrar la ayuda y forma parte de las actividades complementarias del programa”.Este tramo formativo es virtual, autoasistido —la persona elige cuándo cursar dentro de las fechas límites—, se implementa por grupos de 100.000 becarios y tiene una duración de cuatro semanas. Una vez que se completan las actividades obligatorias, se recibe un certificado de finalización que es lo que permite mantener el pago de las Becas. Desde el Gobierno subrayan que, en caso de no realizar el curso de orientación vocacional, se suspende el pago de la beca durante dos períodos mensuales.De todas formas, los beneficiarios de Becas Progresar alcanzados por el nuevo requisito no deben hacer ningún trámite adicional en una primera instancia. En cambio, reciben por correo electrónico las indicaciones para acceder al espacio de cursada en el transcurso del año. El primer grupo de estudiantes alcanzados por la medida empezó el pasado 10 de junio, y deben completarlo antes del 7 de julio.Para la segunda tanda de alumnos, el tiempo de cursar la Orientación Vocacional va a llegar después de las vacaciones de invierno. La tercera está prevista para septiembre. Como aseguraron desde el Gobierno, “habrá cursos prácticamente durante todo el ciclo lectivo” para implementar este nuevo requisito a las Becas Progresar.