La mitad de las familias argentinas pidieron la baja del servicio de internet

Sociedad Internet y telefonía ya no son servicios esenciales y empresas fijarán precios

El 50% de los usuarios de la telefonía móvil solicitaron la baja

Sueldos depreciados

La Cámara Argentina de Internet (CABASE) presentó los resultados de la última edición del CABASE Internet Index, que revela el estado de la conectividad y la infraestructura de internet en el país. Según el relevamiento, el 67,5% de los hogares argentinos adoptaron medidas paliativas para reducir el costo de su servicio de internet fijo debido a la complejidad del contexto económico de los últimos meses. De manera similar, el 65,3% de los hogares buscaron disminuir el costo de su servicio de TV paga.El estudio detalla que, entre las medidas adoptadas respecto al servicio de internet fijo, el 44% de los usuarios solicitaron la baja, pero obtuvieron un descuento, el 10,1% cambió a un proveedor con mejor precio, y el 45,9% restante aún no ha decidido qué medida tomar.Los resultados de la encuesta de CABASE muestran que, frente a la crisis económica reciente, muchos usuarios se vieron obligados a buscar mecanismos para evitar cancelar los servicios de conectividad y contenidos en el hogar. Estas medidas incluyeron negociar con su proveedor o cambiar a uno con precios más bajos.En cuanto a los servicios de streaming, que por su formato comercial no permiten margen de negociación de precios, se observó una menor incidencia de medidas paliativas (41,9%). El análisis detallado muestra que, aunque el 89,7% de los usuarios aún no ha decidido qué medida tomar, el 10,3% optó por cambiar a un servicio de menor costo.En el caso de la telefonía móvil, el 52,2% de los usuarios solicitaron la baja, pero obtuvieron un descuento y el 17,8% se cambió de compañía por un mejor costo.Una situación similar se dio con la telefonía fija, donde el 49% de los usuarios que tomaron una medida paliativa solicitaron la baja y en contraprestación obtuvieron un descuento especial y solo el 2,5% indicó haber optado por un cambio de proveedor con mejor precio.Por su parte, el 47,5% de los usuarios de TV paga solicitaron la baja y obtuvieron un descuento y un 8,4% cambiaron de proveedor para obtener un mejor costo.En Argentina, el impacto del precio de internet en el sueldo promedio es más alto que el recomendado por la ONU. La Comisión de Banda Ancha para el Desarrollo Sostenible de la ONU definió el Umbral de Asequibilidad, estableciendo como objetivo al 2025 que los costos de servicios de banda ancha de nivel básico deben representar menos del 2% del ingreso nacional bruto mensual per cápita (hasta 2018 estuvo fijado en un 5%).Según lo relevado en la última edición del CABASE Internet Index, el costo promedio del servicio de internet fijo a nivel nacional es de $20.035.Considerando los ingresos promedios por hogar, el costo del servicio alcanza alrededor del 4% de estos ingresos, dato que no solo muestra una brecha importante respecto del objetivo propuesto por la iniciativa de la ONU, sino que significa un retroceso respecto de la medición anterior del CABASE Internet Index, realizada en septiembre del año pasado, en la que el costo promedio de los servicios básicos de conectividad, equivalían al 3% de los ingresos del hogar.Sobre estos datos, Ariel Graizer, Presidente de la CABASE, sostuvo: “Los datos muestran a las claras que frente a la necesidad planteada por un contexto de restricción presupuestaria y de menores ingresos en el hogar, las empresas han mostrado flexibilidad y empatía, buscando alternativas temporarias para que los clientes puedan mantener servicios en el hogar que son esenciales, tal como ha dejado en evidencia el paso de la pandemia, plasmando la importancia de la conectividad en el hogar como factor clave para la economía, el trabajo, la educación y también para el entretenimiento”. Fuente: (LosAndes)