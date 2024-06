El volumen de exportaciones del agro crecerá 58 por ciento respecto a 2023

El volumen proyectado de exportaciones de los principales complejos del agro crece en 2024 un 58 por ciento respecto a 2023 y un 6 por ciento respecto al promedio de los últimos tres años, hasta alcanzar 89,4 millones de toneladas. Pero el precio promedio de las exportaciones agroindustriales ha perdido un 19% respecto al 2023 y un 16% con relación al promedio de los últimos tres años.



Con esas variables en foco, suponiendo que se mantiene el actual régimen de liquidación de divisas por “dólar blend” (80% al MULC y 20% al CCL) para todo el año, y valuando la proyección de importaciones a los precios CIF vigentes, los economistas de la Bolsa de Comercio de Rosario Julio Calzada, Emilce Terré y Tomás Rodríguez Zurro estimaron para el año 2024 una liquidación de divisas por parte del agro de 26.882 millones de dólares, un 51% por encima del año anterior (US$ 17.833 millones), pero 11% por detrás del promedio de los últimos tres años (US$ 30.372 millones).



En lo que va del año se ha liquidado en total, es decir, tanto por MULC como CCL, un 40% del proyectado anual (U$S 10.791 millones), mayormente en línea con el 41% promedio a la misma altura de los últimos cinco años.



Esto implica que restaría liquidarse U$S 16.091 millones, de los cuales US$ 12.580 pasarían a componer la oferta de divisas del mercado oficial de cambios (siempre y cuando en el resto de año se registren los mismos precios que en la actualidad y no se modifique el actual régimen cambiario 80/20) y US$ 3.512 compondrían la oferta de dólares financieros, detalla el informe.



Es decir que el “ingreso de dólares del agro” se recupera menos que el volumen proyectado de exportaciones debido a la caída de precios internacionales, ya que el ingreso de divisas acumulado a mayo va en línea con campañas previas.



"De hecho, si valuásemos el volumen proyectado de exportaciones para el año 2024 a los precios promedio de los últimos tres años ésta arrojaría un valor de US$ 36.808 millones, más que duplicando la liquidación total de dólares del agro del año inmediato anterior", indican los economistas de la Bolsa rosarina.



Luego añaden que si bien el volumen proyectado de exportaciones muestra una recuperación notable con relación al año de la sequía, aún se encuentra muy por detrás de los máximos alcanzados en el pasado, dejando en evidencia que Argentina no ha logrado sostener la tasa de crecimiento de sus exportaciones, al menos en la medida en que sí lo han hecho otros países comparables