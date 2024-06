Fin de semana XXL en Paraná “alcanzó 80% de ocupación hotelera”, dijo Clavenzani

El presidente del Ente Mixto de Turismo de Paraná y subsecretario de Turismo del Gobierno Municipal, Agustín Clavenzani, confirmó aque durante el fin de semana largo la ocupación hotelera en Paraná llegó al 80%, destacando el esfuerzo conjunto de la Municipalidad y otras áreas de servicio.Clavenzani indicó: “A nosotros nos toca hacer el balance, pero hay un esfuerzo de toda la Municipalidad para que esto suceda; lo dijo la intendenta esta mañana y ayer en el final de los eventos, servicios públicos, alumbrado, tránsito y todos los equipos de trabajo,El turismo en Paraná se mantiene como una política clave: “El turismo en Paraná es decisión política de sostenerlo e incrementarlo porque genera fuentes de trabajo, eso es lo más importante”, aseveró.En cuanto al balance específico, Clavenzani, detalló:No son fines de semana donde no quedan camas en la ciudad como sucedía hace algunos meses, pero nosotros desde el ejecutivo, con la decisión de la intendenta, avanzamos con la contundencia de las fuerzas vivas que integran el ente de turismo y el consejo asesor de marca ciudad”.La promoción de Paraná se ha mantenido constante en medios nacionales y con la participación de influencers, resaltando atractivos como el Parque Urquiza y el río, destacó el presidente del Ente Mixto. Además, se llevaron a cabo eventos importantes: “Montamos elque le da prestigio y nos levanta la vara en términos de gastronomía, tuvimos la feria de emprendedores y artesanos”, indicó.Sobre el, Clavenzani explicó: “Es convocante, y si lo quisiéramos hacer solo del sector público sería inviable,estratégica con la Federación Empresarial Hotelera Gastronómica de la Argentina”. El torneo fue un éxito, con un restaurante de Paraná como ganador y el segundo puesto para uno de Victoria.La ciudad también ofreció una variedad de actividades: “El área de producción llevó adelante la feria de sabores, también hubo fiestas en todos los barrios de la ciudad con músicos entrerrianos”, remarcó. El cierre del fin de semana incluyó un festival en el monumento Urquiza: “Fue muy novedoso y positivo porque no entorpeció el tránsito, permitió el acceso caminando de turistas y vecinos. Se vivió un gran festival con mucho público joven convocado por los artistas”, afirmó.Clavenzani destacó la importancia de los excursionistas: “En el turismo no solo se analiza aquellas personas que vienen y pernoctan. Es consolidado un turista porque se aloja fuera de su lugar de residencia y genera un gasto y dinamización económica. También vemos excursionistas que vienen solo por un día, y de ellos recibimos muchos de Santa Fe, Santo Tomé, Piedras Blancas, La Paz, Victoria, Villaguay”.Finalmente, subrayó la colaboración entre el sector público y privado: