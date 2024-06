Trabajo ilegal en Salta: los peones rurales cobraban menos que el salario mínimo

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) refuerza sus acciones de control para combatir el trabajo informal en el sector rural. El organismo conducido por Florencia Misrahi, a través de la Dirección General de Recursos de la Seguridad Social, llevó adelante otro operativo sobre un campo de Salta dedicado a la explotación de cítricos y detectó severas irregularidades en las condiciones laborales y habitacionales de los empleados.En el procedimiento se relevaron 64 trabajadores dedicados a la cosecha de limones, de los que 62 no estaban registrados. Durante la inspección de la finca, ubicada en la localidad salteña de Río Piedras, se constató que las jornadas laborales se extendían de lunes a sábados de 9 a 18 horas. Los salarios semanales no superaban los $40.000, es decir, que se ubicaban por debajo del mínimo, vital y móvil establecido por ley. Más aún, los empleadores les "descontaban" $2.500 por día por los alimentos que consumían, y tampoco cobraban los días de lluvia o cuando las plantas no estaban aptas para la cosecha, porque no podían realizar sus tareas.En ese sentido, los empleadores no les proporcionaron ropa de trabajo ni elementos de protección. Los propios dueños del campo fueron quienes trasladaron hasta allí a los trabajadores, y los alojaron en un hotel en construcción sin condiciones adecuadas, ya que carecía de baño ni agua potable.Las severas irregularidades que mostraron las condiciones reveladas dieron lugar a la presentación de una denuncia penal ante la Unidad Fiscal Federal de Salta por indicios de trata de personas con fines de explotación laboral. Las autoridades judiciales y de la AFIP continuarán investigando para asegurar la protección de los trabajadores y determinar las responsabilidades correspondientes.Este operativo se da en el marco de las acciones permanentes de la AFIP en contra de la explotación laboral en el sector rural y es el resultado del trabajo conjunto entre las distintas autoridades gubernamentales para garantizar el respeto de los derechos laborales de todos los trabajadores.La AFIP posee la línea de atención gratuita 0800-999-3368 (opción 3) para denunciar indicios de trata laboral, reducción a la servidumbre, trabajo infantil y contratación de migrantes irregulares y el email tratalaboral@afip.gob.ar . La denuncia puede ser anónima.