Las economías regionales incrementaron ventas, pero ingresaron menos dólares

El último informe del Monitor de Exportaciones de las Economías Regionales (MEER), elaborado por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), mostró que el pasado mes de abril terminó con una caída en las exportaciones de las economías regionales del 1,5% en dólares, y con un crecimiento del 2,8% en toneladas. Representa una baja interanual de u$s113 millones en el total exportado y un aumento de 175 mil toneladas en el volumen comercializado.



Tras 19 meses con tendencia a la baja (desde septiembre 2022), finalmente en abril se incrementaron las toneladas vendidas al exterior; pero los alimentos, en líneas generales, continúan reacomodando sus precios, en consonancia con la baja en los mercados internacionales.



Con esta caída, las exportaciones regionales alcanzaron los u$s7.425 millones exportados en el período mayo 2023 - abril 2024, habiendo importado u$s961 millones, lo que arroja un superávit comercial de u$s6.464 millones.



Complejo frutícola (carozo)



Durante el período de mayo de 2023 a abril de 2024, el complejo frutícola de carozo, que incluye duraznos, ciruelas, cerezas y otros, registró un gran crecimiento en sus exportaciones. En términos de valor, las exportaciones alcanzaron un total de u$s25,5 millones, representando un aumento del 104,7% en comparación con el mismo período del año anterior.



Complejo olivícola



En segundo lugar, se destaca el complejo olivícola, que incluye aceitunas de mesa y para aceite, aceite de oliva y otros derivados de las aceitunas. Durante los últimos doce meses, este complejo registró exportaciones por un total de u$s341 millones, lo que representa un crecimiento del 81,5%.



Análisis por complejo en toneladas



Complejo frutícola (carozo)



Al igual que en el análisis por montos exportados, el complejo que abarca duraznos, ciruelas, cerezas y otros frutos con carozo, registró un notable aumento en el volumen exportado, alcanzando las 13.647 toneladas durante el período mayo 2023 a abril 2024, lo que representa un crecimiento del 124% respecto al período anterior. El complejo tuvo un crecimiento exponencial en los últimos 12 meses, marcando aumentos por encima del 100% tanto en toneladas como en USD exportados.



Complejo foresto-industrial



El segundo complejo con mayor crecimiento en volumen corresponde al foresto-industrial, donde incluimos madera en bruto hasta pulpa y pasta de papel, que exportaron un total de 1.055.387 toneladas durante el período mayo 2023 a abril 2024, lo que representa un incremento del 94,9% en comparación con el mismo período del año anterior (2022-2023).



Por otra parte, el valor total de las exportaciones alcanzó los u$s380,1 millones, reflejando un leve aumento del 5,1% en relación con el período anterior; pero los precios de exportación experimentaron una disminución del 46% en su valor por tonelada (mayor caída en este aspecto), estableciendo un valor promedio de u$s360.



Análisis regional



En este apartado se realiza un estudio de los datos obtenidos regionalizado. Cabe destacar que para ello se tomó el domicilio fiscal como parámetro para determinar la ubicación del productor/empresa/industria que realizó la exportación.



Buenos Aires y CABA

Es la principal región exportadora del país, representando un 50,9% del total exportado en dólares por las economías regionales. En el período analizado, Buenos Aires y CABA tuvieron ingresos por exportación de USD 3.782,8 millones, lo que representa una disminución interanual del 0,3% en dólares exportados.



El complejo más representativo en sus exportaciones fue el porcino y caprino, habiendo comercializado USD 431,8 millones, es decir, un 11,4% del total exportado por la región.



Patagonia



Considerada como la región compuesta por las provincias de Chubut, La Pampa, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz y Tierra del Fuego e Islas del Atlántico Sur, la Patagonia exportó un total de u$s569,6 millones, destacando a la provincia de Río Negro, con un total exportado de u$s333,4 millones. Se observa un crecimiento del 15%, respecto al período anterior y, además, continúa siendo la región con mayor crecimiento en este aspecto.



En cuanto al complejo productivo más representativo de la región, con u$s301 millones exportados, el complejo frutícola (manzanas, peras y membrillos) explica un 52,8% de los dólares obtenidos por las ventas patagónicas al exterior



Análisis por destino de exportaciones



A continuación se analizan los destinos de las exportaciones de las economías regionales. Es importante aclarar que en los datos analizados, solo figuran los puertos de destino, y por cuestiones logísticas, una exportación se realiza hacia un determinado puerto pero no necesariamente es el país donde se venderá o consumirá el producto.



Esto sucede por diversas razones (tamaño del puerto, calado, peso de la mercadería, capacidad de logística, etc.). Como ejemplo se observa que en Europa figura Países bajos como principal destino en el continente europeo, esto no significa que este destino tenga más cantidad de importadores que el resto, sino que es hacia donde, logísticamente, conviene enviar la mercadería, ya que el puerto de Róterdam es el más grande de la UE.



Europa



En primer lugar, habiendo sido el destino del 32,9% de las ventas regionales al exterior, se ubica el continente europeo, al cual se exportó por un total de u$s2.448,9 millones. Respecto al período anterior, este número representa un aumento del 0,7% en los dólares exportados.



El principal socio comercial en este continente fue Países Bajos, con un total exportado de u$s445,9 millones. En las exportaciones regionales a Europa predominaron las ventas del complejo manisero que, habiendo comercializado por u$s711,2 millones, representó el 29% de las ventas al continente.



