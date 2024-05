Cuáles son los fondos comunes de inversión que rinden más que un plazo fijo

. Se trata de un instrumento que ofrece liquidez inmediata, pero especialmente prometen tasas que superan muy ampliamente lo que hoy pagan los bancos por hacer un plazo fijo, en promedio 30% anual.Estos novedosos fondos invierten buena parte de su capital en Lecap, las letras capitalizables que está licitando semanalmente el Tesoro para financiar sus necesidades de caja. El detalle es quePara que estas tasas mucho más atractivas lleguen a los individuos, varias sociedades gerentes (sociedades de Bolsa) armaron estos nuevos fondos que invierten la mayor parte de sus tenencias en Lecap.Si bien se trata de un producto que invierte en corto plazo y muy líquido, tiene algunos riesgos., en medio de la estampida cambiaria tras la victoria electoral del kirchnerismo.Otro riesgo está vinculado a los cambios en la cotización de las Lecap, que pueden sufrir una. Se trata de un riesgo muy acotado, pero que existe.. Sin embargo, estos últimos sufrieron fuertes ventas en las últimas dos semanas a partir de la reducción de tasas. Parte de esa liquidez sobrante terminó yendo al dólar, generando una importante presión alcista en las cotizaciones financieras.. Luego aparecen otros fondos conocidos como “t+1″ que invierten en bonos en pesos que no tienen liquidez inmediata como Boncer (títulos que ajustan por inflación) y otros papeles también emitidos por el Tesoro, indicóLos pequeños ahorristas también pueden participar en las licitaciones que realiza semanalmente el Tesoro y comprar directamente las LECAP. Sin embargo, no se trata de una opción tan sencilla y requiere cierta información y especialización. En cambio,. Por ahora no lo hicieron, lo que sugiere que tienen mucho dinero ocioso, por lo cual no sería negocio pagar más para captar pesos si luego no hay una clara aplicación.Se supone que a medida que aumente la demanda de crédito habrá mayor necesidad de fondeo para salir a prestar y en ese caso podrían reajustarse las tasas. De esta forma, habría menos ahorristas o empresas pasándose a los nuevos fondos comunes.. En ese sentido, explicó que la nueva tasa de referencia a tener en cuenta es en realidad la de los bonos emitidos por el Tesoro.. Sucede que los fondos comunes que utilizan para pagarle a los usuarios son money market, que además deben mantener por orden del Central un 15% del dinero encajado, es decir que no se puede invertir.. Por lo tanto, ahora el desafío es captar clientes a partir de otros atributos, como promociones, nuevos productos, funcionalidades y sobre todo crédito, ya sea a través de una tarjeta, micropréstamos o cuotificar pagos. Fuente: (Infobae)