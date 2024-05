Mercado Pago llegó a un acuerdo con bancos por el uso de tarjetas para pagos QR

Sin comisión extra



Luego de casi dos años de dilaciones y conflictos, Mercado Pago y los bancos llegaron a un acuerdo para implementar la interoperabilidad de los pagos QR con tarjeta de débito o crédito, tal como el Banco Central había dispuesto que se realice desde el 30 de abril pasado.Una vez implementado el sistema, todos los lectores de QR tendrán que aceptar pagos con tarjeta provenientes de todas las billeteras, sin importar su marca, tal como ya ocurre con los pagos QR hechos con transferencia de cuenta a cuenta. Hasta ahora, un lector de QR de Mercado Pago acepta pagos con tarjeta solo si la misma está cargada en una billetera de Mercado Pago. Una norma del BCRA terminó con esa exclusividad para Mercado Pago y la obliga a abrir su red a Modo y a cualquier otra billetera. Tras varias prórrogas, decidió que entre en vigencia el 30 de abril, algo que hasta ahora no sucedió.Los usuarios, no obstante, deberán esperar. Según explicaron fuentes de Mercado Pago, se iniciarán pruebas: el nuevo sistema “el próximo lunes estará disponible en tres cadenas de comercios. Como en todo desarrollo técnico, la ampliación al resto de los comercios será progresiva”.Más allá de esos tiempos, en la empresa confirmaron el convenio: “Se llegó a un acuerdo con los bancos para avanzar en la interoperabilidad QR de tarjetas de crédito en los términos contractuales y técnicos que faltaban definir. Del lado de Mercado Pago está todo listo y el tema está resuelto.”En el acuerdo firmado, Mercado Pago cedió en su postura de pedir una comisión extra a las demás billeteras (en particular, a Modo, la app digital que comparten 36 bancos del sistema) por el uso de su extensa red de QR instalados en comercios de todo el país. Solamente recibirá lo que cobran todos los “adquirentes”, aquellos que proveen del servicio de cobro a los comerciantes.El convenio sellado entre Mercado Pago y Modo se centró en un punto clave para llevar adelante la interoperabilidad de los pagos con tarjeta vía QR: qué hacer con los casos de fraude. En ese sentido, se establecieron reglas para determinar qué empresa afronta los contracargos, es decir, las operaciones que deben revertirse por causa de alguna irregularidad.Según las fuentes consultadas, se fijaron “términos y condiciones” aplicables a las situaciones de fraude detalladas a lo largo de varios anexos técnicos para prever todas las contingencias. Asimismo, se volcaron en ese texto las reglas que suelen establecer “las marcas”, tal como en el mundo de los medios de pago se conoce a las grandes emisoras de tarjetas a nivel global, Mastercard y Visa.Los riesgos en la seguridad del sistema y los casos de fraude eran una de las objeciones que esgrimía Mercado Pago para no avanzar en la interoperabilidad. “El uso de la red de QR tiene un costo y requiere acuerdos contractuales de términos y condiciones entre los actores del sistema, donde se prevén cláusulas de prevención de fraude, requisitos de seguridad de los usuarios, propiedad intelectual y protección de datos personales, entre otras”, había advertido la empresa de Marcos Galperín el 30 de abril pasado, la fecha en la que debió comenzar la interoperabilidad que recién se iniciará en los próximos días.Aunque utilizar la red “tiene un costo”, el acuerdo alcanzado indica que definitivamente quién lo asumirá será Mercado Pago. La aspiración de Mercado Pago consistía en que Modo, Cuenta DNI o cualquier otra app le pague una comisión cada vez que uno de sus clientes decida usar la billetera para pagar con tarjeta vía QR. Pero esa intención quedó en el olvido. En los días previos al 30 de abril, Mercado Pago pidió un 0,3% del monto por cada operación; la respuesta que recibió de las billeteras fue la interrupción de las conversaciones.No obstante haber cedido en ese aspecto, la interoperabilidad de los pagos QR con tarjeta de crédito representará un gran negocio para Mercado Pago. A partir de que todas sus terminales POS ubicadas en su red de comercios acepten pagos con tarjeta de débito o crédito desde todas las billeteras, es esperable que la utilización de sus lectores crezca en forma exponencial.Por otra parte, en el sector de los medios de pago recuerdan que la regulación de la interoperabilidad es “asimétrica”. Es decir: obliga a todos los lectores de QR a aceptar pagos con tarjeta desde cualquier billetera, pero no obliga a todas las billeteras a ser utilizables en todos los QR. De esa forma, Mercado Pago hará valer su dominio: hasta ahora, no movió sus fichas para que los clientes de su billetera puedan pagar con tarjeta en lectores QR de otras empresas.Desde el punto de vista de los bancos, el acuerdo cerrado no implica el fin de la batalla con la fintech más importante del país. Modo seguirá adelante con su denuncia ante la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, en la que el pasado 6 de mayo señaló “cinco comportamientos anticompetitivos encuadrados en las figuras de abuso de posición dominante de tipo exclusorio” por parte de Mercado Libre que violan la legislación.El acuerdo elimina solamente uno de ellos. Los otros seguirán siendo investigados por la CNDC. Se trata de la negativa a pagar en su marketplace con billeteras digitales competidoras; la negativa a aceptar servicios de cobro competidores, “atando las ventas de comercios” a los servicios de Mercado Pago; la obligación para compradores y vendedores en Mercado Libre de abrir una cuenta exclusiva en Mercado Pago y, por último, el aspecto ya mencionado dentro de la interoperabilidad de los QR. A sus usuarios de la billetera, Mercado Pago les niega la posibilidad de pagar en lectores QR provistos por otras empresas.