Política El Gobierno no consiguió dictamen para la ley Bases hubo cuarto intermedio

El Gobierno incluyó en las modificaciones del paquete fiscal la exención de las provincias patagónicas del nuevo piso del impuesto a las Ganancias. Lo hizo a través del incremento del 22 por ciento del mínimo no imponible.La redacción detalla que los contribuyentes sureños serán alcanzados en el caso de que perciban un salario mínimo de 2,2 millones de pesos para los solteros y 2,6 millones pesos para los casados con hijos. Par el resto, es del 1,8 y 2,3 millones de pesos, respectivamente.Más allá de este guiño del Ejecutivo, el oficialismo no tiene garantizado los votos de estas provincias. Según especificaron fuentes consultadas por Noticias Argentinas, la medida no satisface a los mandatarios provinciales.