Gas: Cortan suministro en estaciones de servicio e industrias de dos provincias

Economía Hay más de 200 estaciones de GNC afectadas por el abastecimiento

Con el objetivo de priorizar y garantizar el abastecimiento domiciliario ante el incremento de consumo derivado de las bajas temperaturas, distribuidoras de Córdoba y Santa Fe resolvieron interrumpir este martes la venta de gas en estaciones de GNC, así como también restringir su uso en industrias de ambas provincias.Según explicaron oficialmente desde aquellas empresas, se trata de problemas “de fuerza mayor” generados por “desperfectos técnicos” en dos plantas compresoras de Transportadora de Gas del Norte (TGN), ubicadas en San Luis y en Chaján, en el sur cordobés.Y agregó: “Teniendo en cuenta los días fríos y el mayor consumo domiciliario que estamos registrando, estamos pidiendo a todas las GNC e industrias de la zona, Rosario y el sur de la provincia de Santa Fe, restringir el consumo durante estas horas hasta que la empresa TGN pueda volver a poner en operación las dos plantas compresoras que tienen alguna dificultad”.

“No sabemos la duración, pero sí sabemos que el pico de consumo domiciliario es entre las 7 y las 10 de la noche, que es la hora de mayor frío y cuando las personas vuelven a sus casas. Pasadas estas horas, esperamos que el consumo vuelva a bajar y que las plantas de TGN puedan estar reparadas”, manifestó aY añadió: “A las estaciones se les requirió no consumir y también a las industrias grandes, teniendo en cuenta que la prioridad la tiene el consumo domiciliario”.Por su parte, en Córdoba, Ecogas instó a los expendedores de GNC de la provincia a “suspender totalmente el expendio hasta nuevo aviso”.Según informó, la empresa encargada del servicio de distribución de gas natural por red en territorio cordobés envió la comunicación oficial por WhatsApp en la tarde del martes.Allí explicó que la medida se debía a “la declaración de fuerza mayor indicada por la transportista, y con el objetivo de preservar los consumos prioritarios de la zona”.De acuerdo con lo publicado por ese mismo medio, si las expendedoras no acataban la medida, o lo hacían parcialmente, podían caer sobre ellas “las multas y penalidades regulatorias y/o contractuales que correspondan”. La medida alcanza a unos 360 establecimientos en esa provincia.En tanto, Marisa Centenaro, de la Cámara de Expendedores de Combustibles de Córdoba, admitió en Canal 10 de Córdoba que estaban "muy sorprendidos porque el corte es para todas las estaciones, no solo a las de 'Suminisitro Interrumpible'".Centenaro, además, agregó otro motivo que pudo desembocar en el corte, además del inconveniente de las plantas compresoras. "Se sumó el problema con un barco, por lo que la situación se agrava", expresó.En ese sentido, el sitio especializado Ecojournal aseguró que "Enarsa, la empresa estatal que se encarga de la importación de Gas Natural Licuado (GNL), compró el fin de semana de urgencia un cargamento de GNL a Petrobras que debía empezar a regasificar hoy. Pero a último momento la empresa brasileña impugnó la carta de crédito con la que debía pagarse el combustible y no autorizó la descarga del GNL en la terminal regasificadora de Escobar".