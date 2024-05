Advierten que la falta de GNC se extenderá hasta el fin de semana

Por las bajas temperaturas y las demoras en las obras en Vaca Muerta tras el cambio de Gobierno, advierten que la falta de abastecimiento de gas natural comprimido (GNC) que afecta a la actividad de las industrias se extenderá, al menos, hasta el fin de semana.



Así lo anticipó el presidente de la Federación de Entidades de Combustible de la provincia de Buenos Aires, Juan Carlos Basílico. Según esta entidad y la Confederación de Entidades del Comercio de Hidrocarburos y Afines (Cecha), hay cerca de 200 estaciones de servicio sin suministro, sobre todo bonaerenses que debieron suspender la venta.



La solución al problema está condicionada a la llegada de barcos de gas natural licuado (GNL) que adquirió el Gobierno en la antesala del invierno para afrontar la mayor demanda. Para la primera quincena de junio, estaba previsto el arribo de 20 buques. Ahora, se reforzó el pedido con otros 10. Los primeros llegarán al término de la semana.



De acuerdo a Basílico, no se esperaban estas temperaturas, inusuales en otoño respecto del promedio de mayo: a esta altura del mes, el consumo de gas duplica al registrado para la misma fecha de 2023. La federación le envió cartas documento al presidente Javier Milei y al secretario de Energía, Eduardo Chirillo. Y también al gobernador de la provincia, Axel Kicillof, quien "no dijo una palabra del tema", se quejó Basílico.



A su vez, en la previa de la ola de frío, el interventor del Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas), Carlos Casares, le mandó una nota a las principales transportistas y distribuidoras de gas -TGN, TGS, Metrogas, Litoral Gas, Naturgy, Gas Nea, Gasnor, Camuzzi Gas Pampeana, Camuzzi Gas del Sur, Distribuidora de Gas del Centro, Distribuidora de Gas Cuyana y Redengas- para que identifiquen y cuantifiquen los contratos de gas interrumpibles que puedan ser susceptibles de cortes.



Con el fin de mitigar el impacto, se activó el plan de emergencia y se cortó el suministro a usuarios con contratos interrumpibles, lo que afecta a estaciones de GNC e industrias como la textil, la maderera, la de cerámica y la de plásticos. Y por la mayor demanda, se les solicitó a clientes con contrato firme que reduzcan al mínimo su consumo para que no haya faltantes en el ámbito residencial ni cortes de luz en comercios, considerada "demanda prioritaria".

A las bajas temperaturas, se suma la baja capacidad para transportar la producción de gas de Vaca Muerta, dado que aún no están concluidas las obras en las plantas compresoras Tratayén y Salliqueló y del Gasoducto Presidente Néstor Kirchner, que debieron concluirse el año pasado y se retrasaron por la falta de dólares mientras regía el Sistema de Importaciones de la República Argentina (SIRA) y por la renovación de autoridades tras el cambio de Gobierno.



El Gasoducto Néstor Kirchner aporta al sistema unos 11 millones de metros cúbicos, cuando debería rondar en los 22 millones diarios. Así fue que la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa) salió a comprar barcos de combustibles líquidos por US$ 400 millones a último momento y antes de lo esperado. Por eso, se mantendrán los cortes hasta que lleguen los barcos.

Fuente: clarín