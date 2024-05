Cuánto dinero tenés que transferir en Mercado Pago para que se entere la Afip

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) actualizó su normativa en relación al reporte de movimientos financieros en billeteras virtuales como Mercado Pago. La medida busca adaptarse a la creciente digitalización de las transacciones y optimizar el control tributario en la Argentina.



Desde el 24 de mayo de 2024, los Proveedores de Servicios de Pago (PSP), conocidos como billeteras virtuales, deberán informar a la AFIP sobre las transferencias de sus usuarios solo cuando los ingresos o egresos mensuales igualen o superen los $400.000. Esta modificación eleva significativamente el umbral anterior de $120.000, permitiendo mayor flexibilidad en las operaciones cotidianas de los usuarios.



Además, el organismo recaudador estableció que los saldos finales mensuales que no alcancen o excedan los $700.000 no estarán sujetos a esta obligación de reporte. Esto significa que los usuarios podrán mantener hasta esa cantidad de dinero en sus billeteras virtuales sin necesidad de que estas transacciones sean informadas a la AFIP. Claves de los cambios de AFIP para las billeteras virtuales Límite para informar transferencias que ingresen o egresen: aumentó de $120.000 a $400.000 por mes.

El saldo final que no requiere reporte aumenta de $200.000 a $700.000 por mes.

Vigencia: desde el 24 de mayo. Cómo cobrar AUH, Progresar y Programa Hogar de ANSES a través de Mercado Pago Los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH), Asignaciones Familiares, Asignaciones por Embarazo, Progresar y Programa Hogar pueden recibir sus pagos directamente en su cuenta digital de Mercado Pago.



Ventajas de usar Mercado Pago:



Tarjeta prepaga Mastercard gratis: Al activar tu cuenta digital, recibes automáticamente una tarjeta prepaga Mastercard sin costo, que te permite retirar efectivo sin comisiones en comercios y cajeros.

Invertir y genera rendimientos: Puedes invertir tu saldo en un fondo común de inversión a través de Mercado Pago y obtener rendimientos diarios.

Más inclusión financiera: El 65% de los usuarios que cobran por Mercado Pago mantienen su dinero en la cuenta para aprovechar los beneficios.



Cómo cambiar tu lugar de cobro a Mercado Pago:



Mi ANSES: Ingresá a la app “Mi ANSES” con tu clave de Seguridad Social, ve a “Cobros” y elige “Cambiar lugar de cobro”. Selecciona “Billetera virtual” y luego “Mercado Pago”.

Teléfono: Llamá al 130 y solicitá el cambio.

Presencial: en cualquier oficina de ANSES y solicita el cambio. (TN)