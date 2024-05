Caputo emprenderá viaje a Estados Unidos para reunirse con inversores

Horas después de haber sido respaldado en público por Javier Milei, en medio de versiones de otro recambio de gabinete con la salida posible de Nicolás Posse,El jefe de Estado hizo referencia en los últimos días a una reevaluación del gabinete que tendrá lugar cuando suceda un primer “hito” de gestión cuando se cierre el capítulo de la Ley Bases. El comentario estaba enmarcado por especulaciones sobre la continuidad de salida del jefe de gabinete, que arreciaron sobre el final de la semana pasada ante versiones de una relación deteriorada con el mandatario.Posse es un funcionario con el que Caputo compartió agenda en el exterior -un viaje para reunirse con el FMI incluso antes del cambio de mando en diciembre- y que tiene desde esa silla ascendencia sobre la gestión de empresas públicas y los planes de privatización. Milei hasta llegó a mencionar a Federico Sturzenegger como candidato a sumarse al equipo de gobierno, aunque sin especificar en qué lugar.“El ajuste más grande de la historia de la humanidad. recibimos una inflación mayorista que en diciembre era 54% e implicaba un 17.000% de inflación anualizada. Este gigante que tenemos como ministro la está domando. En la última estimación fue de 3,4% y todos los precios siguen bajando. Es increíble que después de 100 años que nos estropearon la cabeza y nos dijeron que no se puede, hoy estamos estamos subiendo en popularidad y mi ministro se convirtió en un rockstar”, dijo Milei en Córdoba.No está confirmado, por el momento, si la delegación argentina tendrá contactos oficiales con funcionarios del gobierno de los Estados Unidos, en momentos en que laEl viaje de Caputo en la comitiva presidencial tendrá lugar luego de una semana en la que los activos argentinos experimentaron ventas en el mercado, lo que hizo caer el precio de los bonos e hizo subir el riesgo país algo menos de 200 puntos. Este lunes el índice que elabora JP Morgan comenzará la semana financiera en los 1.453 puntos, el nivel más alto en dos meses.En el Gobierno aseguran que la demora en el tratamiento de la Ley Bases, que el oficialismo todavía no consigue tener alineado para su aprobación en el Senado, en medio de largas negociaciones por cambios en el articulado que devolverían el proyecto nuevamente a Diputados. Y, en paralelo, la suspensión del Pacto de Mayo en Córdoba, que fue reemplazado este sábado por un acto político por el 25 de mayo protagonizado por el jefe de Estado.Lecturas iniciales del mercado van en la misma dirección. “El gobierno no debería subestimar el mensaje que manda este indicador (riesgo país) a la hora de encarar las dificultades que aparecen, tanto en la dinámica macro como en el plano legislativo. El cambio de fecha del llamado Pacto de Mayo es una síntesis apropiada de las tribulaciones de la coyuntura. Las demoras en el Senado para avanzar en el plano fiscal tienen como telón de fondo la caducidad a fin de año del impuesto PAIS, clave para la performance de las cuentas públicas hasta aquí”, mencionaron desde Fundación Mediterránea.Por su lado, Portfolio Personal Inversiones también reflejó eso en un infome a clientes esta mañana. “Los idas y vueltas en el Senado por la Ley de Bases y el paquete fiscal ponen en duda si los proyectos van a aprobarse y si los cambios serán relevantes”, dijo. “Consideramos que no es casualidad que la fuerte suba de los dólares financieros haya sido en una semana que Milei sugirió que el Pacto de Mayo podría postergarse a junio o julio. El ancla más visible del gobierno es la fiscal, pero sin paquete fiscal se cuestiona la sostenibilidad del ajuste. En definitiva, el mercado podría haber empezado a descontar una mayor probabilidad de que el plan de gobierno no tenga el éxito esperado”, planteó PPI.