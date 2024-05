Pensiones no contributivas: cuándo se cobra y cuánto se paga con aguinaldo

Cuánto cobran las pensiones no contributivas

Las pensiones no contributivas (PNC) recibirán el pago de la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) desde el 10 al 14 de junio, según el cronograma oficial que publicó el organismo para todo 2024.Grupo de pago 1: documentos de identidad terminados en 0 y 1, a partir del 10 de junio.Grupo de pago 2: documentos de identidad terminados en 2 y 3, a partir del 11 de junio.Grupo de pago 3: documentos de identidad terminados en 4 y 5, a partir del 12 de junio.Grupo de pago 4: documentos de identidad terminados en 6 y 7, a partir del 13 de junio.Grupo de pago 5: documentos de identidad terminados en 8 y 9, a partir del 14 de junio.Las pensiones no contributivas (PNC) que abona la ANSES ascenderán a $287.277,66 en junio para los beneficiarios por invalidez y vejez, si se tiene en cuenta que se pagan los $144.851,77 de haber con aumento, los $70.000.000 de bono y los $72.425,89 de medio aguinaldo.Por su parte, los beneficiarios de pensiones no contributivas (PNC) por madres de siete hijos cobrarán un total de $380.396,65 el próximo mes, compuesto por $206.931,10 de haber mínimo con los $70.000.000 del bono y el medio aguinaldo.