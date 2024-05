El Gobierno está a la espera de un mayor ingreso de divisas del sector agro

Foto: La soja será vital para el ingreso de dólares. Crédito: NA

Tras la visita del presidente Javier Milei a la Rural, donde ratificó que eliminará el impuesto PAIS y reducirá retenciones, aunque no dio plazos, el Gobierno aspira a que se acelere la liquidación de divisas de la cosecha de soja.



Ante un panorama que muestra a la vera de las rutas cientos de silobolsas para guardar los granos sojeros, desde la esfera de Economía hicieron llegar al sector productor la decisión de no imponer nuevas flexibilización en el denominado dólar blend, por el cual que los exportadores pueden liquidar parte de sus dólares a la cotización de los financieros.



La suba de los dólares paralelos preocupa a un gobierno que días antes había ratificado que no devaluará más la moneda.



El salto en la brecha cambiaria representa un desincentivo a las exportaciones y un incentivo a las importaciones.



Desde el Ministerio de Economía y el Banco Central le confirmaron a la agroindustria que no habilitarán cambios en el porcentaje de ventas al exterior que van a parar al segmento contado con liquidación.



Según trascendió, se espera que a partir de esta semana aumente la afluencia de divisas provenientes del campo.



La suba del contado con liquidación le da más pesos a los exportadores que liquidan un 20% en ese segmento, pero al mismo tiempo, les hace comprar menos dólares a la vuelta con los pesos de la venta al exterior.



Por el blend, los exportadores ya destinaron casi US$ 5.000 millones que podrían haber ido a parar a las reservas del Banco Central y no al Contado con Liquidación.



A mediados de mayo, los productores sólo vendieron el 34% de la producción de la campaña 23/24.



Es el nivel más bajo de los últimos 6 años.



Además, los dólares no aparecen por otra razón: esta campaña tiene la mayor proporción de producción vendida con precio a fijar. Dicho de otro modo, tiene la menor proporción de producción vendida con precio hecho o fijado.



Esto, indican desde Coninagro, probablemente sea consecuencia de los bajos precios que se han visto durante los últimos meses y la percepción de un tipo de cambio poco conveniente, algo que quizás mejores con la suba de esta última semana.



Hasta abril, la liquidación de divisas por exportación de granos alcanzó los 6,433 millones de dólares. Unos 1,200 millones por encima del mismo periodo de 2023 (golpeado por la sequía), aunque 40% más bajo que en 2022, que sería un año más comparable.



Claro que, no solo es cantidades lo que hace al nivel de ingresos de divisas, sino también los precios. En este aspecto, el mercado no ayuda y por otro lado la situación del tipo de cambio tampoco da mayores atracciones.



Si bien hay un nivel de producción mayor que en 2022 y 2023, la cantidad vendida por productores es menor que en los últimos dos años y los precios también.



Con mayor ritmo de comercialización, mayor fijación de precios y la presencia de mejores precios, debería verse un rápido crecimiento de las liquidaciones en los próximos 3 meses.



Esto espera también el Gobierno que tiene al campo como uno de los motores de la recuperación económica, no solo por los dólares que entren en el Banco Central sino porque es una de las pocas actividades que mantiene el nivel. (NA)