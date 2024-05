Funes de Rioja: “Nuestro compromiso es con la industria, no con la política”

“Nuestro compromiso es con la industria, no con la política”, señaló Daniel Funes de Rioja, presidente de la UIA, en la apertura de Emitex, Simatex y Confemaq 2024, quien además recalcó que la política tiene que estar al servicio de la sociedad y de la producción.



“La industria está parada para crecer, para desarrollarse, para exportar”, dijo.



"Este evento es un testimonio muy claro de dónde está parada la industria: en desarrollarse, en competir, en tener productividad y también está parada en la posibilidad clara de poder exportar. Estamos orgullosos del sector textil, que no haya la menor duda que nuestro compromiso es con la industria, no con la política”, cerró el titular de la UIA.



Por su parte el presidente de Messe Frankfurt Argentina, Fernando Gorbarán, señaló: “Con orgullo, podemos afirmar que estamos inaugurando la edición de mayor envergadura realizada hasta el momento. Un espacio de encuentro que a lo largo de los años alimenta la conexión y el intercambio de los protagonistas de la industria textil".



En tanto que Andrea Lippi gerente de la muestra destacó que las inversiones y el trabajo que genera la industria textil.



El presidente de la Fundación Pro Tejer, Luciano Galfione destacó “la importancia que tiene el sector textil y de la indumentaria para nuestro país que es federal y está presente en la mayoría de las provincias argentinas. Un sector que en los últimos tres años invirtió más de 1.400 millones de dólares”.



“Creemos en la competencia, estamos compitiendo y eso está en el ADN de la industria textil; en esta exhibición hay una demostración de la fuerza que tiene y el poderío que puede llegar a tener. Tenemos la maquinaria, la capacidad técnica y los empleados con la capacitación necesaria para poder exportar. Pocas industrias están tan integradas verticalmente como esta”, agregó Luis Tendlarz, titular de la Federación de Industrias Textiles Argentinas,



Emitex, Simatex y Confemaq 2024 está abierta desde hoy y a lo largo de tres jornadas, más de 200 marcas presentarán las últimas tendencias y todas las novedades del sector textil.