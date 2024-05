Hot Sale 2024: tres consejos para evitar estafas

El Hot Sale 2024 está en pleno apogeo, ofreciendo a los consumidores una amplia gama de ofertas irresistibles. Sin embargo, junto con las tentadoras promociones, también surgen riesgos de estafas online. Para garantizar una experiencia de compra segura durante este evento, aquí te presentamos tres consejos fundamentales:- Ingresa a las marcas adheridas al Hot Sale a través de la web oficial: https://www.hotsale.com.ar/. Esto te asegura que estás comprando en una tienda legítima y participando del evento oficial.- Ten cuidado con sitios web falsos que imitan la apariencia de tiendas online conocidas. Verifica la URL cuidadosamente y busca elementos que indiquen que el sitio es seguro, como el candado en la barra de direcciones o el certificado SSL.- Investiga la reputación del vendedor antes de realizar la compra. Busca opiniones de otros clientes en sitios web especializados o redes sociales.- Verifica que la información de contacto del vendedor sea completa y confiable. Si te parece extraña o proviene de un país que no tiene nada que ver con la marca del producto, ten cuidado.- Asegúrate de que el sitio web tenga información legal completa, como datos de la empresa, términos y condiciones, y políticas de privacidad.- Proporciona solo la información necesaria para realizar la compra. Si un sitio web te solicita datos que no son esenciales, como tu número de seguro social o información bancaria detallada, desconfía.- Utiliza una tarjeta de crédito o débito con medidas de seguridad. Muchas tarjetas ofrecen protección contra compras fraudulentas.- No realices compras desde redes Wi-Fi públicas. Estas redes pueden ser menos seguras y facilitar el robo de información.- Guarda los comprobantes de tus compras. Esto te permitirá demostrar la transacción en caso de algún problema.