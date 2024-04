Brupbacher descartó la posibilidad de emitir una cuasimoneda en Entre Ríos

La crisis económica del país y la disminución de más del 30 por ciento en los fondos coparticipables que Nación envía a Entre Ríos tensionó las finanzas públicas.



En ese sentido, el secretario de Presupuesto y Finanzas de la provincia de Entre Ríos, Uriel Brupbacher, confirmó que "no llegamos aún a evaluar emitir una cuasi moneda, pero si la posibilidad de tomar emprestitos para apalancar la deuda con la obra pública que son herramientas con las que contamos en la provincia y que fueron avaladas por la Legislatura".



Para la gestión actual la "prioridad siempre será pagar los salarios y prestar servicios esenciales como lo son la salud, educación y seguridad. Desde diciembre hemos sido claros en plantear que la situación económica de la provincia es delicada. Nos hemos hecho cargo durante dos meses de pagar el Incentivo Docente y venimos cumpliendo con los sueldos en términos", resaltó el funcionario del Ministerio de Desarrollo Económico.



"Entendemos que es fundamental para Entre Ríos que se apruebe el paquete fiscal en el Congreso para poder contar con esos recursos extras y tener un segundo semestre mejor. Si no sale el acuerdo, será un periodo complejo, porque en esa fecha entrará el pago del crédito que se tomó para pagar las deudas a las empresas contratistas de la obra pública impagos por la gestión anterior y también se deberá afrontar el segundo vencimiento en dólares de la deuda financiera", enumeró Uriel Brupbacher.



El secretario de Presupuesto y Finanzas de la provincia aseguró que "es fundamental que se logre el pacto de Mayo porque eso mejoraría la coparticipación que se recibe desde Buenos Aires. En términos financieros venimos con un stress importante desde la quita del Impuesto a las Ganancias, en septiembre del año pasado; en febrero hubo que afrontar la cuota de la deuda en dólares que tiene la provincia y pagarles a los contratistas de obras públicas: eran 10 mil millones de pesos y el monto se duplicó por la inflación".



Asimismo, Brupbacher remarcó que "todo eso tensionó la caja de la provincia y se le sumó el pago del subsidio al Transporte de colectivos, el FONID durante dos meses a los maestros y, encima, desde diciembre no se reciben fondos para la Caja de Jubilaciones desde Nación".



En ese marco, el funcionario reconoció que los salarios estatales están "por debajo de la inflación porque en enero y febrero dimos un 36 por ciento de aumento, otro 5 por ciento en marzo y ahora en abril fue del 3 por ciento. Es una situación compleja y estamos siendo lo más responsables posibles en la administración del dinero por eso le mostramos a los gremios los números de la provincia y la dependencia de Nación que hoy llega a un 70 a 75 por ciento de la coparticipación", culminó. (R2820)