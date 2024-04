Michel criticó el paquete fiscal: “Castiga con ganancias a los trabajadores”

Pescar en la pecera

Ley penal cambiaria

Michel dijo que la iniciativa oficial de promoción de grandes inversiones no es novedosa, pues tiene “rasgos en común” a los que en su momento habían enviado al Congreso el peronismo, cuando -primero- Roberto Lavagna y -más tarde- Martín Lousteau eran ministros de Economía en los gobiernos de Néstor Kirchner y en la primera gestión de Cristina Fernández de Kirchner, respectivamente. De hecho, el exfuncionario valoró positivamente la promoción de inversiones que impulsa el gobierno con el llamado “RIGI”, por “Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones”.En cuanto a los cambios en el Impuesto a las Ganancias, que la propuesta del Ejecutivo propone renombrar como “Impuesto a los Ingresos Personales”, Michel, que es especialista en derecho tributario, recordó: “Con Sergio Massa a la cabeza del Ministerio de Economía sacamos la cuarta categoría del impuesto a las ganancias. Antes lo pagaban un millón de personas, ahora tan solo 230 mil personas. El impuesto es progresivo, pero acá la discusión es dónde pones ese piso”.Respecto a los cambios al impuesto a los Bienes Personales Michel destacó que “el esquema es regresivo y desde el gobierno hacen un planteo para reducirte la alícuota y dejarte pagar 5 años por adelantado”. En su opinión, “lo alarmante es que esta medida significaría para la Argentina una pérdida de recaudación, en ejercicios futuros de ahora al 2027, de 0,25 puntos del PBI por año”.En el balance de Michel, lo que propone el gobierno es regresivo. “En el contexto de la Argentina de hoy, no me resulta razonable bajar bienes personales, y darles un beneficio a 119 mil contribuyentes con alto poder adquisitivo y cuentas en el exterior y perjudicar a muchísimos trabajadores”.“Hoy el Estado -concluyó el principal asesor de Massa en temas económicos- tiene una herramienta muy importante que son los acuerdos de información entre países. Esto le permite obtener datos de facturación y movimientos bancarios en el exterior y así tener una política tributaria de transparencia internacional”.Cabe destacar que la AFIP avanza actualmente en el proceso de implementación de los acuerdos de intercambio de información fiscal con el IRS, la agencia impositiva de EEUU, para detectar evasores argentinos con fondos en ese país, iniciativa impulsada durante la gestión massista, con protagonismo de Michel.Paradójicamente, a su vez, el presidente argentino, Javier Milei, dijo el viernes pasado, en el Foro Llao Llao, ante empresarios en Bariloche, que quién fuga dólares “es un héroe”, porque logra escapar de las “garras” del fisco.