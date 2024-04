El Banco Central flexibilizó el acceso a dólares a las Pymes

En la reunión de Directorio de este jueves, el Banco Central decidió flexibilizar el acceso al dólar para las Pymes, lo que se suma una baja de tasas.No obstante, desde Industriales Pymes Argentinos (IPA), Daniel Rosato reclamó la actualización a US$3.000 del monto permitido a través del sistema Courier, que las Pymes utilizan para comprar insumos en el exterior que no se producen en el país y que sirven para reparaciones cotidianas de las máquinas.Tras finalizar la reunión, la autoridad monetaria dio a conocer un comunicado donde informó que las compañías que califiquen dentro del segmento MiPyME tendrán la posibilidad de pagar sus importaciones de bienes en un plazo de 30 días. Además para las empresas que importen bienes de capital, podrán cancelar el anticipo del 20% del bien en el mismo plazo.Las medidas, según explicó el Banco Central en el comunicado, se dan "en respuesta a la evolución de la coyuntura económica, la mayor previsibilidad cambiaria y a las condiciones de liquidez financiera" por las que las autoridades del BCRA "han revaluado el balance de riesgos hacia adelante y consideran oportuno y prudente tomar las dichas decisiones".Flexibilización del acceso al MLC para las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes): las empresas que califiquen dentro del segmento MiPyME tendrán la posibilidad de pagar sus importaciones de bienes en un plazo de 30 días. La medida alcanza a todas las importaciones con despacho aduanero a partir del 15 de abril que previamente tenían plazo de pago en cuotas a 30, 60, 90 y 120 días.Flexibilización del acceso al MLC para anticipos sobre bienes de capital para las Mipymes: para el caso particular de importaciones de bienes de capital, las empresas de este segmento podrán pagar en forma anticipada hasta un 20% del valor del bien a importar.El BCRA destacó que "ambas medidas flexibilizan las condiciones de acceso al MLC para el segmento Mipymes de manera adicional a las implementadas el 10 de febrero en la Comunicación A7952 bajo la cual, hasta la fecha, más de 6.400 Mipymes accedieron al MLC para la cancelación de sus deudas por importaciones previas al 12 de diciembre de 2023"."Al permitir reducir los plazos de pago de las importaciones de las Mipymes para alinearlas con las prácticas habituales del comercio internacional, se estaría normalizando el flujo de importaciones para alrededor de 20.000 empresas que conforman un núcleo fundamental de generación de empleo y crecimiento económico", añadió la entidad.En tanto, el presidente de Industriales Pymes Argentinos (IPA), Daniel Rosato, reclamó la actualización a US$3.000 del monto permitido a través del sistema Courier, que las Pymes utilizan para comprar insumos en el exterior que no se producen en el país y que sirven para reparaciones cotidianas de las máquinas. Alertó que la falta de agilidad en las importaciones generó un parate obligado en las fábricas, que pone en riesgo la continuidad de líneas de producción y miles de puestos de trabajo."Es muy importante que en el sistema de Courier se pueda pasar de US$1.000 a US$3.000, dado a que tenemos serios inconvenientes para producir y reparar máquinas que requieren de repuestos importados que superan los US$2.000 y no podemos hacerlo por una vía rápida. Se están multiplicando los casos en donde están mucho tiempo las máquinas paradas para poder producir, porque no tenemos el repuesto en el país", alertó Rosato.El presidente de IPA señaló que la medida depende de la Dirección Nacional de Aduanas, aunque precisa del aval del Ministerio de Economía y del Banco Central, y por ese motivo elevó una nota con pedido de audiencia para presentar el pedido formal y presentar los "inconvenientes que genera en toda la cadena de valor y pone en riesgo a miles de puestos de trabajo".