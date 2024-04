Cómo fueron las exportaciones de la provincia de Entre Ríos en 2023

El Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales del Consejo Empresario de Entre Ríos señala que en 2023 el volumen total de las exportaciones de la provincia fue de 1.115 millones de dólares, lo cual representó una baja de 42% en relación al año anterior significó 797 millones de dólares menos. Cabe señalar que en 2022 se dio el máximo de ventas al exterior de la última década, al haber ingresado 1.912 millones de dólares.



De los grandes rubros exportados, los que tuvieron mayor participación en el total fueron los “cereales” (34%) y las “carnes” (24%). La exportación de cereales disminuyó en un 52% y el de carnes en un 43%, en comparación con el año 2022.



Le siguen en participación, el rubro “productos químicos y conexos” (7%) tuvo una variación interanual de -12%, “semillas y frutas oleaginosas” (6%), en -65%, “productos lácteos” (5%) con un -34% y “Resto de Manufacturas de Origen Agrícola” (5%) con -13%.



El resto de los rubros corresponden a una mínima participación en el total exportado, por lo que sus modificaciones no representan peso en el total.



Sumando este “resto” (18%), a fines de practicidad, – ya que cada uno de ellos tuvo una participación menor que el 5%-, se puede ver que la suma no se modificó en el último año medido. Exportaciones por destino

Los continentes que recibieron la mayor parte de exportaciones entrerrianas fueron América, con 498 millones de dólares (45%) y Asia con 434 millones (39%).



Luego Europa donde se exportaron 92 millones de dólares (8%), África 87 millones (8%) y por último Oceanía, el cual tuvo una participación ínfima (0,2%) con 2 millones de dólares.



Entre los 5 principales destinos por países, el que más productos recibió fue China (21%), al cual se exportaron 234 millones de dólares, luego Brasil (12%) con 134 millones, Chile (9%) con 102 millones, EEUU (7%) con 74 millones y Uruguay (5%) con 60 millones. Exportaciones en la Región Centro

En el año 2023 la provincia de Córdoba exportó un total de 8.308 millones de dólares, un 35% menos que el año anterior, mientras que Santa Fe fue 11.612 millones, con una variación interanual de -39%.



En los últimos 4 años, ambas provincias tienen una tendencia similar, aumentando su volumen exportado desde el 2020, siendo éste ampliamente superado en los dos siguientes años (cabe destacar que en el año 2020 las exportaciones fueron afectadas por restricciones e impedimentos por la pandemia por Covid-19), alcanzando un gran nivel en el 2022, disminuyendo en 2023 a casi los mismos montos del año 2020.



En comparación con Entre Ríos, la cantidad exportada, en dólares, de Córdoba y Santa Fe y en términos de exportaciones per cápita, es decir, el volumen exportado por habitante, es mucho más alta.



Entre Ríos siguió en desventaja con sus pares, teniendo 782 dólares per cápita, mientras que Córdoba exportó 2.163 por habitante y Santa Fe 3.276. Conclusión

En el año 2023 el PBI de Argentina sufrió una caía del 1,6% según el Instituto de Estadística y Censos (INDEC), medios y especialistas sostienen que gran parte de esta caída fue el costo dado por la sequía histórica que sufrió el país a principios del año pasado.



A nivel nacional el volumen exportado fue de 66.789 millones de dólares, lo que significó una disminución de 24,5%. De los grandes rubros exportados, los Productos Primarios (representan un 21,6%) fueron los que mayor caída tuvieron, con un -39,5%.



Como se afirmó en este informe, de las exportaciones provinciales, los rubros que más disminuyeron fueron el de “carnes” y “cereales”. Se consultó a referentes del sector avícola específicamente, ya que la avicultura es una de las principales actividades productivas provinciales, y afirman que, sobre las exportaciones en el sector, hubo un gran problema debido a la influenza aviar detectada a principios de 2023, que trajo la imposibilidad automática de exportar a todos los mercados desde marzo. Al correr los meses del año pasado se fueron retomando la mayoría de los destinos una vez resuelta la situación con la influenza, pero es al día de hoy hay dos países que siguen sin recibir carne avícola, de los cuales ellos son China y Chile, que son grandes receptores.



También, sumado a los motivos anteriores, resaltan el atraso que tuvo el tipo de cambio con respecto a la moneda estadounidense.