Dólar blue subió y llegó a $1.000: el Banco Central sigue acumulando reservas

El dólar blue avanzó este martes 12 pesos y anotó un alza por primera vez desde el 19 de marzo.Tras dos jornadas cotizando por debajo del mojón de los mil, logró volver a la senda alcista y se acomodó en $970 para la compra y $1.000 para la venta. La brecha con el mayorista está en el 15,7%.El dólar MEP cotizó al alta, subió cuatro pesos y cerró igualmente la jornada por debajo del blue a $989,60.Por su parte, el Contado Con Liquidación (CCL) volvió a anotar una suba tras 5 ruedas a la baja, pero no logra ubicarse nuevamente por arriba de los $1050. Este martes subió diez pesos y alcanzó los $1044,12. La brecha se encuentra levemente por encima del 20%.Tras el ajuste diario, el tipo de cambio mayorista es de $864,50, cincuenta centavos por encima de ayer."Los dólares financieros, así como los futuros, continúan convalidando el escenario de calma cambiaria, e incluso se anticipa una nueva baja de tasas en busca de contribuir también desde dicho frente a morigerar la nominalidad de la economía", explicó el economista Gustavo Ber, en su panorama diario.El valor del billete en el Banco Nación es de $883,50 y en el promedio de los bancos es de $908,80.De esta forma, el valor del dólar tarjeta es de $1.413,60.El Banco Central volvió a comprar y acumula en lo que va del mes más de US$1.500 millones.El Banco Central continúa con su tarea de recomponer reservas y volvió a comprar divisas en la rueda de hoy. Con un volumen operado en el segmento de contado US$ 456,75 millones, la autoridad monetaria se hizo con 242 millones de dólares.De esta forma acumula compras en el mes por US$1.554 millones y en el horizonte está la posibilidad de volver a las reservas netas positivas, aunque sea transitoriamente un par de semanas hasta que se pague a fin de mes al FMI.Desde diciembre 2023 totaliza compras por US$ 12.930 millones y las reservas brutas ya se ubican arriba de los US$29.000 millones de dólares.Tras aumentar hoy en 138 millones, las reservas brutas finalizaron al nivel de US$29.041 millones.