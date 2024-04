Importante caída en el rubro de alineación y balanceo: a qué se debe

En empresas de neumáticos y de alineación y balanceo de región advierten “una importante caída en las ventas”.dialogó el dueño de Alineación Total S.A, Luis Lozar, quien brindó un panorama detallado del rubro y aseguró que “es muy difícil la situación”.“En el rubro de alineación y balanceo, tanto de vehículos livianos como pesados,”, expresó Lozar, cuya empresa se encuentra en el Parque Industrial de Paraná a Elonce al sostener que “es una caída más que importante”.Sobre el precio, destacó que “en pandemia se vieron muchos abusos en los precios de los neumáticos debido a la poca cantidad de este producto. Ahora, los precios, sobre todo de las líneas pesadas como camiones, se han mantenido bastante”.En el caso de la luz, me vino del doble en el monto, sin contemplar el aumento pleno, el próximo pago será aún más caro”, comunicó Lozar al sostener que “es muy preocupante, porque todo sube y la actuación de venta está bajo”.En cuanto a los salarios de los empleados, mencionó que “siguen estando bajos, el problema no es el salario en sí, sino que es todo lo que viene detrás, es decir aportes y demás”.Al ser consultado por la situación del rubro, detalló que “en el caso del Parque Industrial de Paraná sucede que hay varias empresas que solo trabajan tres días a la semana, otras, especialmente el rubro de la construcción, despidieron varios empleados. Seguimos cayendo y en un ningún momento se habla de las Pymes y cómo las sostenemos”.En esta misma línea, sostuvo que unas de las cosas qué mas le preocupa a las PYMES son las importaciones: “Al momento está abierta, pero no están entrando productos, de llegar a entrar sería la destrucción de las empresas PYMES de la Argentina”“Hay países que controlan esto para que no afecten a nuestras empresas, si esto no sucede acá, las PYMES van directo al fracaso”Al consultar por los precios, destacó que “”.Finalmente, su hijo, brindó precisiones sobre las formas de pago: “Los planes con tarjetas, como Cuota Simple, es lo más consultado. Doce cuotas ya no existe y en tres cuotas el recargo ronda un 10 por ciento”, dijo al sumar que en neumáticos “se manejan mucho con cheques a 120 días y muy poco con efectivo”.