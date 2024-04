Cómo ahorrar hasta $6000 por compras en comercio de barrio: el listado de Paraná

Es importante destacar que:



El Banco Nación ofrece una interesante promoción para sus clientes: un reintegro del 35% en las compras realizadas en comercios de barrio todos los días hasta el 30 de abril de 2024, con un tope de $6.000 por semana.Para acceder a este beneficio, los clientes deben:- Vincular sus tarjetas de crédito Visa y Mastercard y tarjetas de débito Mastercard del Banco Nación a Modo BNA+ en la sección "Pagos con MODO".- Realizar sus compras en comercios de barrio adheridos escaneando el código QR y seleccionando las tarjetas participantes.-El reintegro se acreditará en la cuenta del cliente dentro de los 30 días de realizada la compra.Todos los días hasta el 30 de abril de 2024.Hasta un 35% o $6.000 por semana.Busca el sticker de Modo BNA+ en el local.Tarjetas de crédito Visa y Mastercard y tarjetas de débito Mastercard del Banco Nación.Ingresa a "Tu billetera" dentro de la app BNA+.Selecciona "Administrar tarjetas" en la sección "Pagos con MODO".Elige la tarjeta que deseas vincular y haz clic en "Adherir".¿Cuándo recibiré el reintegro?El reintegro se acreditará en tu cuenta dentro de los 30 días de realizada la compra.Sí, este beneficio es exclusivo para clientes del Banco Nación con tarjetas de crédito Visa y Mastercard y tarjetas de débito Mastercard.- El beneficio no es válido para pagos con saldo en cuenta.- El Banco Nación no se responsabiliza por la calidad de los productos adquiridos.- La promoción excluye versiones corporativas de las tarjetas.- Esta promoción es una excelente oportunidad para ahorrar en las compras cotidianas. Se recomienda a los clientes del Banco Nación que aprovechen este beneficio y que consulten las bases y condiciones para obtener más información.La PorcaAv. Zanni 2197 - Parana - Entre RiosParador Del QuesoAvenida Zanni 2187 - Parana - Entre RiosOxy MarketAv De Las Americas 3696 - Parana - Entre RiosLa Nueva EraAv Las Americas 3603 - Parana - Entre RiosDate El GustoLos Sauces 350 - Parana - Entre RiosSuper La EstrellaLebenshon 3602 - Parana - Entre RiosLa EsquinaAvenida De Las Americas 3207 - Parana - Entre RiosMercadito Don LeandroEstado De Israel 146 - Parana - Entre RiosCarnaveAv. Ramirez 4503 - Parana - Entre RiosLa PorcaAv. Ramírez 4512 - Parana - Entre RiosSupermercado FontanaChurruarin 1932 - Parana - Entre RiosCarnaveProvincias Unidas 555 - Parana - Entre RiosBruzzoniAv Las Americas 2964 - Parana - Entre RiosAlta CrestaPablo Crausaz Y Espejos - Parana - Entre RiosForrajeria SarobeAv Las Americas 2705 - Parana - Entre RiosLacteos Luz AzulAv De Las Americas 2628 - Parana - Entre RiosLacteos Luz AzulAv De Las Americas 2628 - Parana - Entre RiosLa PorcaBlas Parera 1195 - Parana - Entre RiosEl ProgresoChurruarin 699 - Parana - Entre RiosMercadito San MiguelKien De Sosula 2896 - Parana - Entre RiosEl ProgresoBlas Parera Y A Nunez C De Vaca - Parana - Entre RiosPondesurDon Bosco 1300 - Parana - Entre RiosNew RoyalSan Juan 769 - Parana - Santa FeAlta Cresta3 De Febrero Y Saravi - Parana - Entre RiosMinimercado Tia PataFrancisco Sayos 2149 - Parana - Entre RiosLa PorcaBlas Parera 2334 - Parana - Entre RiosPondesurVillaguay 947 - Parana - Entre RiosDespensa MontielSelva De Montiel 778 P/B - Parana - Entre RiosMercadito Don LeandroConstituyentes Y Pte Peron - Parana - Entre RiosMeucciAvenida Francisco Ramirez 2043 - Parana - Entre RiosFriotekaAv. Ramirez Y Urquiza - Parana - Entre RiosAlmacen Para El AsadoPresidente Peron Y Urquiza 10 - Parana - Entre RiosAlmacen Para El AsadoPtte Peron Y Urquiza 10 - Parana - Entre RiosBruzzoniAv Ramirez 1978 - Parana - Entre RiosPromo FiestaLeandro Alen - Parana - Entre RiosMana Frutas Y VerdurasGutierrez 1407 - Parana - Entre RiosEl MundoMisiones Y Uruguay S/N - Parana - Entre RiosEl MundoFraternidad 174 - Parana - Entre RiosLa PorcaAv. Ramírez 1371 - Parana - Entre RiosOxy MarketBlas Parera 3308 - Parana - Entre RiosLacteos Esperanza Blanca25 De Mayo 312 - Parana - Entre RiosReggianitoGral Galan 1476 - Parana - Entre RiosCarnaveE. Carbo Y Monte Caseros - Parana - Entre RiosNono Yuyi9 De Julio 110 - Parana - Entre RiosFriotekaAv Ramirez 1192 - Parana - Entre RiosGood 728Salta 178 - Parana - Entre RiosEl EstabloColon 495 - Parana - Entre RiosCeferinoSan Juan 267 - Parana - Entre RiosLa PorcaSalta 708 - Parana - Entre Rios