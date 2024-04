Dólar blue y el MEP cerraron debajo de $1.000: los financieros siguieron en baja

El dólar blue cerró sin cambios este lunes 8 de abril por debajo de los $1.000, a $955 para la compra y a $985 para la venta.Los dólares financieros cayeron hoy nuevamente, para continuar con su tendencia bajista.El contado con liquidación retrocedió otro 1,5% y cerró en $1.033,95, acercándose a la zona de mil pesos, luego de retroceder más de $50 en las últimas cuatro ruedas.En tanto, el MEP volvió a bajar 2,2% y quedó por debajo de la línea del blue, al cerrar en $979,17. El paralelo se mantuvo sin modificaciones en la jornada y cotizó a $985 para la venta.Las brechas continúan comprimiéndose ante la expectativa de la salida del cepo y están todas por debajo del 20%.Tras al ajuste diario, el tipo de cambio mayorista es de $864. La corrección experimentada hoy compensa, como en cada inicio de semana, los días sin actividad por el fin de semana.El valor del billete en el Banco Nación quedó en $883 y en el promedio de los bancos fue de $908,80. De esta forma, el valor del dólar tarjeta ascendía a $1.412,80.El Banco Central terminó la primera rueda de la semana con compras por US$ 280 millones en el mercado de cambios.En los cuatro primeros días de abril el BCRA totalizó compras por US$ 1.312 millones.El analista financiero Gustavo Quintana indicó que "con el acumulado de compras de los primeros cuatro días hábiles de abril el BCRA está a punto de superar el 50% del total de compras del mes pasado".Las reservas brutas de esta manera aumentaron 140 millones de dólares y finalizaron en US$ 28.903 millones de dólares. Fuente: (NA)