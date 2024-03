Uocra expresó que se perdieron 80 mil puestos de trabajos en la construcción

La Unión Obrera de la Construcción (UOCRA) alertó este viernes que desde el 31 de diciembre de 2023 se perdieron en el sector más de 80.000 puestos de trabajo, entre otros aspectos por el freno a la obra pública. sobre la problemática reinante que atraviesan el sector, debido a los despidos masivos y la interminable negociación con las cámaras empresariales en busca de un aumento salarial.



En ese marco, el gremio señaló que "desde el mes de julio en el cual registramos 440.000 trabajadores comenzó un declive de la cantidad de puestos de trabajo. Al 31 de diciembre de 2023 era un 11%; en enero pasó a 18% y en febrero al 20%, es decir mas de 80.000 trabajos perdidos".



"Estos 360.000 con los que comenzamos marzo continuarán bajando dado que no se han revertido ninguna de las causas que motivan la caída. Incluso en grandes obras se mantuvo en planta un importante numero por la figura de la suspensión, situación que cesó durante marzo", remarcaron.



Y agregaron: "Esos 80.000 puestos están estrechamente relacionados con ocupados en obras públicas, dado que históricamente alrededor del 25% de los empleos están relacionados a obras con financiamiento del sector público central y de las provincias".



Asimismo, indicaron que "ante las decisiones gubernamentales de NO PAGAR un peso de certificados de obra nacionales, ni aun aquellas financiadas por los Organismos Internacionales, y dejar de transferir a las provincias los fondos por convenios de financiamiento compartido, se produjo esta situación tan extremadamente seria". Cuáles son las provincias más afectadas En la provincias mas chicas, muy dependiente de las obras de vivienda sociales y otras obras publicas son las mas afectadas: Chaco, Chubut, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, La Rioja, San Luis, Santiago del Estero, mientras aquellas jurisdicciones en las cuales las obras privadas tienen mas relevancia han sufrido menos el impacto: CABA, Mendoza, Santa Fe, Córdoba, Tucumán.



Estas obras privadas que amortiguaron la caída son obras en ejecución que no pueden pararse pero han disminuido su ritmo y no vemos obras de reemplazo para compensar el ritmo a su finalización.



En otro ámbito, recalcan desde el gremio la gravedad en el impacto que esto produce en la Obra Social Construir Salud dado que pierde mas de un 20% de sus ingresos en un momento de aumentos en las prestaciones que el algunos casos superan el 200%, con el agravante que todos estos beneficiarios que perdieron su empleo mantienen la prestación por ellos y sus familias durante 90 días. Desde el propio gremio se está apoyando a la obra social para poder mantener su sustentabilidad, precisó Ámbito. El caso concreto en UOCRA Entre Ríos El secretario general de la OUCRA (Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina) Entre Ríos, Walter Doronzoro manifestó la preocupación por la caída de los puestos de trabajos y señaló a Elonce que a nivel provincial se han perdido casi 2000 empleos en el sector.



“En la provincia, que no escapa al contexto nacional, estamos muy preocupados y mantenemos el estado de asamblea permanente en distintos obradores explicando la problemática del sector. Uno nota que hay una contracción en todo lo que es insumos de la actividad de la construcción, que trajo consecuencias en la mano de obra”, dijo el sindicalista.



En este sentido, mencionó que “a nivel nacional se han perdido más de 50.000 puestos de trabajo directo y en Entre Ríos, según un informe de los meses de diciembre – enero, hemos perdido más de 1990 puestos de trabajo”; siendo la capital provincial la más afectada.