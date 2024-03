A cuánto cerró el dólar blue en el inicio de la semana

La semana pasada fue la primera que concluyo con una apreciación de 30 pesos, luego de acumular seis semanas con caídas consecutivas.



El dólar blue no arranca en este 2024 y está exactamente en la misma cotización que el 31 de diciembre de 2023. En el medio pasó ya más de un 40% de inflación acumulada.



Tras el cierre del dólar mayorista en $852,50, ajustando la cotización dos pesos respecto al último cierre, la brecha con el blue se encuentra en 20,23%.



El valor implícito entre la compra y venta de bonos que cristalizado en la cotización del dólar MEP retrocedió 7 pesos, o un 0,74% y cerró el día en $1.020. En tanto que el contado con liqui, aumentó unos cinco pesos (0,4% y cotizó en los $1.072,09.



La cotización que surge de la compra y venta de acciones es la más alta de las cotizaciones libres y su brecha se ubica en el 25,76%.



El precio del billete en el Banco Nación es de $871 y en el promedio de los bancos es de $896,91.



De esta forma, el valor del dólar tarjeta es de $1.393,60.



El Banco Central volvió a comprar divisas en el Mercado Único de Cambios.



En una jornada donde el volumen operado en el segmento de contado fue de US$ 335,56 millones, la autoridad monetaria se hizo con US$ 67 millones.



A pesar de ello, las reservas brutas del Central cayeron US$25 millones y comenzaron la semana en US$28.178 millones.