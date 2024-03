Apertura de importaciones: industriales avícolas manifestaron preocupación

Luego de que el Gobierno nacional anunció que impulsaría una apertura de las importaciones de artículos de la canasta básica para “normalizar los precios”, la Secretaría de Comercio difundió un listado de los alimentos, bebidas y productos que se podrán ingresar al país con mayor facilidad, entre los cuales están las carnes y los huevos. Carne de pollo En el caso de la carne de pollo, Roberto Domenech, presidente del Centro de Empresas Avícolas (CEPA), comentó que “la preocupación radica en que acá se va a importar más pollo para que haya una sobreoferta". "Nosotros trabajamos con costos muy finos permanentemente, pero la condición de venta del producto depende de la oferta y la demanda. Si yo me excedo en la oferta evidentemente comienzo a tener que buscar cómo canalizar ese producto”, manifestó.



Según Domenech, “Brasil tiene un mercado internacional de 5 millones de toneladas y, en ese contexto, derivar 100.000 toneladas para Argentina no sería ningún disparate. Si entra ese volumen escalonado mensualmente y el precio baja, se retiran porque no les conviene, pero el mal precio nos queda a nosotros por delante". Y agregó: "Es una medida ingrata para un sector como el nuestro”.



El presidente de CEPA explicó la planificación que realizan los avicultores. En mayo y junio del año pasado, el productor tomó la decisión de ingresar las reproductoras con una perspectiva de crecimiento del 2% anual, para faenar los pollos en febrero y marzo de este año. Desde que se traen las abuelas que producen las madres que después generan los pollitos, hay un lapso de más de dos años. “Es hoy una producción de 3,6 millones de pollos de lunes a viernes, a través de 50 empresas o 60 empresas”, dijo.



Domenech hizo hincapié en que el dólar está atrasado por su actualización del 2% mensual contra inflaciones de dos dígitos en los últimos meses. “Cuando esto pasa, importar es un buen negocio y exportar es un mal negocio. Entonces todo lo que viene de afuera con un dólar atrasado es barato y lo que queremos exportar es caro, es la experiencia que atravesamos durante los ‘90”, advirtió. Producción de huevos Desde el punto de vista de la producción de huevos, Javier Prida, presidente de la Cámara Argentina de Productores Avícolas, sostuvo que la importación de huevo en polvo está abierta desde hace muchos años, pero “ahora lo preocupante es el ingreso de huevo fresco, más que nada por temas sanitarios". "Hace 13 meses que Chile suspendió la recepción de huevos frescos. En agosto de 2023 fuimos declarados nuevamente libres de influenza aviar y aún no nos dejan ingresar huevos. Chile es solo un ejemplo, hay muchos más”, dijo.



Prida señaló que mientras en Argentina, una docena de huevos cuesta 2 dólares, mientras se paga 2,4 dólares en Paraguay; 3,2 dólares en Brasil; 4 dólares en Chile y 5 dólares en Uruguay.



“¿De dónde van a traer huevo fresco? ¿De Estados Unidos?", se preguntó Prida y añadió: "Salen más caros que en Argentina y de Europa mucho más. El único país más barato es la India, con niveles sanitarios bajísimos. Esta medida, mal explicada o comunicada por el Gobierno, en nuestro sector va a generar miedos que producen frenos en niveles productivos”.



“Menos oferta es lo que a nadie le sirve. El Gobierno debería estimular el crecimiento de los niveles productivos, porque tenemos todo para hacerlo, sabemos cómo hacerlo. Hay que sentarse en una mesa y ponerse a trabajar”, agregó Prida. (Perfil)