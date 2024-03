El boleto de colectivos en Gualeguaychú pasará a costar $500

El Concejo Deliberante aprobó con los votos del bloque del oficialismo, el nuevo cuadro tarifario que comenzará a regir en la ciudad de Gualeguaychú. La iniciativa tuvo el rechazo de los concejales del bloque "Mas para Entre Ríos".



Los propietarios de las líneas de transporte urbano de Gualeguaychú venían planteando en diferentes ámbitos, la necesidad de actualizar el costo del boleto de pasajeros, a partir de los aumentos en insumos y salarios y por la quita de subsidio del gobierno nacional.



Desde el sector empresarial consideran que el aumento se debía realizar en el tiempo inmediato para no afectar el normal servicio de transporte.



Uno de los aspectos que había sido planteado por las empresas, que definieron los concejales, es que el cuadro tarifario se establecerá de manera automática y se revisará bimestralmente, teniendo en cuenta los valores de salarios, combustibles y neumáticos.



Finalmente, los concejales aprobaron el siguiente cuadro tarifario, como topes máximos:



Boleto escolar primario: Gratis



Boleto secundario, terciario y universitario: Gratis, para los , siendo pagado por el municipio ($250)



Primera, segunda y tercera sección: $500



Cuarta sección, residentes Barrio Sarandí: $600



Quinta sección: $700 (Verde)



Boleto único: $500



Adulto mayor: $250



Ex combatientes: Gratis



Discapacidad: Gratis, con o sin acompañante



Consultado a transportistas sobre la aprobación de la ordenanza manifestaron que “Nosotros pretendíamos que se estableciera otro esquema tarifario y que las variables para actualizar incluyeran otros item que no fueron tenidos en cuenta”.



El nuevo cuadro tarifario comenzará a regir en algunos días. Primero se deberá promulgar, luego enviar al Sistema SUBE para luego comenzar a impactar en las tarjetas, lo que sucederá en unos 15 días, aclararon.