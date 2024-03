Semana Santa: en la Costa ofrecen precios hasta 40% más baratos que en enero

Los precios de Semana Santa

. Pese a que los alquileres están 40% más barato de lo que se pagaba en enero, apenas hay un 15% de la plaza reservada. Los agentes inmobiliarios apuntan a contrataciones de último momento."Por ahora la demanda viene contenida, esperamos reservas más sobre la fecha.", contó Rodrigo Sanz, dueño de la inmobiliaria Sanz y Ordoqui en Mar del Plata.En la ciudad balnearia más importante de Buenos Aires calculan una ocupación promedio del 15% para Semana Santa. "Muchos definirán el descanso a último momento", dijo Sanz.Justamente, la baja en los precios responde al sabor amargo que dejó la temporada de verano., comparado a los datos de 2023, según un relevamiento de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).. "En Cariló históricamente los precios en Semana Santa eran iguales a los de la primera quincena de enero. Esta vez nos estamos manejando con las listas de febrero que fueron un 30% más baratos que en el primer mes del año", graficó Silva Melgarejo, dueña de Constructora del Bosque, la inmobiliaria más importante de Cariló."Apuntamos a reservas de último momento como sucedió en el fin de semana de Carnaval. Aunque reconocemos que por la fecha -al caer a fines de marzo- serán días frescos, por lo que la playa no será el gran foco del turismo", agregó Melgarejo.. La estrategia busca atraer a los turistas ante una temporada de verano que no cumplió las expectativas."En nuestro caso hay una rebaja, en promedio, de un 30% en los valores. Sin embargo, hay poca demanda. También creemos que muchos propietarios ocuparán sus inmuebles, por lo que la oferta será más acotada", explicó aGermán Gómez, socio de Balmoral Propiedades, inmobiliaria que opera en Pinamar.. En la zona norte de Pinamar se necesita, en promedio, u$s 400 por día para alquilar una casa para seis personas. En enero ese valor era cercano a los u$s 550. En Cariló, por su parte, los precios son similares.Aunque en Valeria del Mar bajan a un promedio de u$s 250 la noche cuando en enero se conseguían más cercanos a los u$s 350 por noche. Siempre tomando como referencia casas o chalets amplios con ubicaciones cercanas al mar.. Una casa con pileta y prestaciones para seis personas tiene un valor promedio de $ 100.000. En temporada alta se pagaba $ 150.000 y hasta en algunos casos el doble.El abanico de opciones es aún más amplio en el caso de los departamentos en donde se puede conseguir alquileres, para Semana Santa, desde $ 50.000 por día en la zona centro, en el caso de un dos ambientes.