Se inicia el pago de 70.000 pesos de la Ayuda Escolar Anual

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) inicia este viernes el pago de $70.000 como parte de la Ayuda Escolar Anual destinada a las titulares de la Asignación Universal y Familiar por hijo.



El beneficio es para aquellas personas que tienen hijos a cargo en edad escolar, y que cumplan con una serie de requisitos. También les corresponde a aquellos que cobren Asignaciones por Hijo con Discapacidad.



Los hijos de los beneficiarios deben tener entre 45 días y 17 años de edad, asistir a establecimientos educativos oficiales y contar con el Certificado de Escolaridad actualizado anualmente.



En el caso de hijos con discapacidad, no hay límite de edad, pero es necesario que asistan a establecimientos de enseñanza oficial o especial, reciban apoyo de maestros particulares, asistan a talleres protegidos o de formación laboral, o reciban rehabilitación. Además, se requiere la Autorización para el cobro de Asignaciones por Hijo con Discapacidad emitida por ANSES. Calendario de pago

DNI terminados en 0: viernes 8 de marzo.

DNI terminados en 1: lunes 11 de marzo

DNI terminados en 2: martes 12 de marzo

DNI terminados en 3: miércoles 13 de marzo

DNI terminados en 4: jueves 14 de marzo

DNI terminados en 5: viernes 15 de marzo

DNI terminados en 6: lunes 18 de marzo

DNI terminados en 7: martes 19 de marzo

DNI terminados en 8: miércoles 20 de marzo

DNI terminados en 9: jueves 21 de marzo



Quiénes no recibirán esta ayuda en marzo

Por una reciente disposición del Gobierno nacional, habrá un grupo que quedará excluido del pago.



Según la última disposición, la ANSES no realizará el pago de la Ayuda Escolar Anual en marzo de 2024 para los trabajadores registrados cuyos Ingresos por Grupo Familiar (IGF) superen los $2,154,806. Esta decisión se basa en la modificación del tope máximo de acreditaciones permitidas para acceder a los cobros del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF), según el Decreto 194 firmado por el presidente Javier Milei y el pleno del Gabinete nacional. Procedimiento para solicitar la Ayuda Escolar ANSES

Las titulares de la Asignación Familiar por Hijo o AUH ANSES que deseen solicitar la Ayuda Escolar deben seguir un procedimiento específico:



- Ingresar al sitio web Mi ANSES con CUIL y Clave de Seguridad Social.

- Seleccionar la opción "Hijos".

- Ir a "Presentar Certificado Escolar".

- Generar el formulario correspondiente para cada hijo beneficiario de la AUH.

- Llevar el documento a la escuela para su completado y firma.

- Capturar una foto del papel o escanearlo.

- Regresar a la página Mi ANSES y seleccionar "Subir Certificado" en "Presentar Certificado Escolar".