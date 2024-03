El dólar “blue” volvió a bajar, se aleja de los mil pesos y cerró a $985

Por qué el blue está en baja

El mercado cambiario tuvo una jornada calma este jueves, en el que las cotizaciones del dólar blue y el MEP se mantienen por debajo de los mil pesos.El contado con liquidación luego de haber comenzado al alza y amagar con rebotar, volvió a la línea de cierre de ayer y cotiza sin cambios.El dólar blue abrió este jueves a $960 para la compra y $990 para la venta, bajó diez pesos promediando la mañana y recuperó cinco para cerrar la jornada en $985 para la venta.La cotización informal sigue sin responder ante una plaza seca de pesos. La divisa informal acumula una pérdida de 45 pesos o 4,3% en marzo. Con un dólar mayorista que subió 50 centavos a 846 pesos, la brecha cambiaria se acorta a 16,4 por ciento.Por su parte el MEP muestra algún signo de recuperación al subir casi diez pesos o 1% en la jornada y acomodarse en los $990,51. De esta manera, la brecha con el oficial se ubica en un 17%, tras haber tocado mínimos del año en la rueda anterior.La cotización CCL se ubica en los $1.021,30, en la misma línea que el día de ayer.El resto de las cotizaciones siguieron su habitual actualización de la mano del deslizamiento al ritmo del 2% del tipo de cambio mayorista.El valor del billete en el Banco Nación es de $865 y en el promedio de los bancos es de $892,34. De esta forma, el valor del dólar tarjeta es de $1.384.El Volumen operado en el segmento de contado fue de US$ 430,654 millones.El analista financiero Christian Buteler explicó en un hilo de X las razones de este dólar planchado y que ya luce barato respecto del resto de los bienes de la economía y la viabilidad de mantenerlo así por mucho tiempo más."Uno de los motivos principales es la menor cantidad de pesos en la economía. El dólar nunca subió por estar caro o barato sino por el excedente de $$$", sostuvo y explicó que el problema está en que el resto de los precios y servicios de la economía sigue corriendo a una velocidad mayor a la deseada, "y no es sostenible un dólar estable con precios que suben 70% en un trimestre"."En algún momento esa brecha deberá reducirse y entre que bajen todos los precios de la economía o que suba uno solo qué piensan que pasará?" se preguntó dando a entender una próxima subida del dólar oficial.Entre los factores que explican el descenso de los dólares paralelos, el analista financiero advierte por la "sobre dolarización" que se dio en los meses previos a las elecciones.También suma el shock inflacionario desde diciembre que "no fue acompañado por los ingresos que hizo que no haya excedentes y llevó a muchos a quemar ahorros para hacer frente a gastos corrientes" y al esquema macro propuesto por el Gobierno.No obstante, analistas consideran poco sostenible que en los últimos tres meses la inflación haya sido del 70% y el dólar suba apenas 5%."Entiendo que, si las cosas resultan más o menos bien, la inflación en 2024 va a tener que subir más que el dólar, pero la brecha que se genera no es sostenible y en algún momento se va a recortar", indica Buteler.La presión bajista en los dólares paralelos se produce en un contexto donde los tipos de cambio paralelos mantienen una creciente oferta y retrocesos diarios en los precios, que se replica en los financieros.Lo que sucede con los precios libres del dólar "se podría decir que es natural en la medida del cambio de expectativas que hubo y de lo neutralizada que sigue parte de la demanda entre la maraña de regulaciones que puso el Gobierno anterior y que, en varios casos, aún no se han removido", indica analista Nicolás Chiesa, exdirector de Portfolio Personal Inversiones (PPI). Fuente: (NA)