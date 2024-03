Almacenero preocupado por suba de la electricidad: “veremos si podemos seguir”

El almacenero, Mario Sarli, habló de la situación actual del sector, al tiempo que manifestó su preocupación por el incremento que tendrá próximamente la tarifa de electricidad.Acerca del contexto inflacionario, dijo aque “el mes pasado aumentaron hasta dos veces” diversos productos. “En marzo ya subieron 15 por los lácteos, 10 por ciento vinos y gaseosas un 10 y el papel higiénico un 25 por ciento”.Asimismo, dio cuenta de que “la carne se incrementó en los últimos días de febrero y volvieron los precios a lo que fue fin de diciembre, pero con esto el consumo volvió a retraerse. El cerdo bajó un poco y el pollo se ha mantenido”.“La gente consume un poco de todo, pero poco. Espera los días de promociones bancarias y si no se lleva sólo para el día”, describió el comerciante.Aseguró que “no hay posibilidad de stockearse. Se hace la compra diaria, porque casi todo es perecedero”.Finalmente, Sarli remarcó que “nuestra gran preocupación es que estamos esperando una factura de luz con un aumento que será muy significativo en cuanto a decidir si seguir o hasta acá llegamos. No sabemos de cuánto será, pero se habla de porcentajes muy altos”, lamentó, al tiempo que afirmó que si esto se concreta “tendríamos que cerrar, porque no aguantaríamos trasladarlo” al consumidor.Afirmó que esto también afectará a todos los que están declarados como “luz comercial”, incluso a las pymes en la medida en que trabajen en blanco y estén declaradas como corresponde.