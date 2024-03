Consultoras pronostican que la inflación llegaría al 14,3% durante marzo

Los analistas del mercado estiman una nueva baja en la perspectiva de inflación al 14,3% para marzo, informó hoy el Banco Central en su informe de Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM). El presidente Javier Milei dijo que el costo de vida de febrero fue del 15%.



Además, en el acumulado anual proyectan una inflación del 210,2 % interanual, lo que representa una corrección de 16,9 puntos respecto de la perspectiva que habían indicado en el REM de enero, mientras que la corrección en la estimación mensual es de 1,1 puntos porcentuales.



Quienes mejor pronosticaron esa variable en el pasado (Top-10) esperaban una inflación de 15,5% para febrero, de 14,0% para marzo y de 212,7% interanual para 2024.



Respecto del IPC Núcleo, el conjunto de participantes del REM ubicó sus previsiones para 2024 en 206,3% intearnual.



En el segundo relevamiento del año el conjunto de analistas proyectó para el 2024 un Producto Interno Bruto (PIB) real 3,5% inferior al promedio del año pasado, en línea con el freno de la economía.



La tasa de desocupación abierta para el primer trimestre del año se proyectó en 7,7% de la Población Económicamente Activa (PEA) y se espera, prácticamente, el mismo número (un 7,8%) para el último trimestre de este año.



Por otra parte, se pronostica el tipo de cambio nominal en $860 por dólar para el promedio de marzo de 2024 y en cuanto al comercio exterior de bienes, consideran que las exportaciones (FOB) totalizarán US$ 81.613 millones y las importaciones (CIF) US$ 66.822 millones.



Finalmente, la proyección del superávit fiscal primario del Sector Público Nacional no Financiero (SPNF) se ubicó en $786 miles de millones para 2024.