De acuerdo con un informe de First Capital Group, empresa especializada en finanzas, las operaciones con tarjetas de crédito sufrieron una caída real el último mes.



Las tarjetas de crédito en pesos registraron un saldo de $ 6.203.910 millones, lo cual significa una suba de un 4% nominal respecto al cierre del mes pasado, por debajo de los valores de la inflación esperada para este período.



Se indica que “si observamos el comportamiento interanual, veremos que alcanzó una suba del 167,2%, quedando también por debajo de los niveles de la inflación estimada del año, arrojando en consecuencia una baja en términos reales”.



“La puesta en marcha del plan ´Cuota Simple´ no alcanzó para mantener los valores de la cartera, en este segmento también se hacen ver las restricciones al consumo que se impuso la población ante los sinceramientos de precios de bienes y servicios”, explicó Guillermo Barbero, socio de First Capital Group



Las compras en dólares con tarjetas de crédito registraron una suba interanual del 19,1%, aunque con un comportamiento mensual irregular alternando alzas y bajas. En febrero hubo un incremento del 3,3% respecto al mes anterior. El saldo asciende a u$s 349 millones.



"La normalización del tipo de cambio mencionada más arriba y la eliminación de los impuestos que distorsionan el mismo son necesarios para que los consumidores puedan utilizar este instrumento sin riesgo", finalizó Barbero. (Ámbito)