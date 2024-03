Las ventas en comercios minoristas cayeron en febrero 25,5% interanual

Las ventas en los comercios minoristas pymes registraron en febrero en promedio una caída de 25,5% interanual a precios constantes, mientras que frente a enero pasado retrocedieron 7,4%, según un relevamiento realizado por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).



De esta forma, el acumulado del primer bimestre del año marcó un declive de 27% respecto al mismo período de 2023.



Los datos surgen del Índice de Ventas Minoristas Pymes que elabora CAME, en base a un relevamiento que abarcó a alrededor de 1.350 comercios minoristas de distintos puntos del país.



Los comerciantes encuestados calificaron a febrero como “un mes para el olvido con días consecutivos en que no se registraron ventas”, alertó la entidad pyme en un comunicado.



Durante el segundo mes del año “en los hogares hubo desahorro (los gastos fueron mayores que los ingresos) para llegar a fin de mes y las vacaciones se llevaron el dinero excedente” completaron.



Por rubro, seis de los siete sectores evaluados mostraron bajas, en comparación con el mismo período del año anterior.



La mayor retracción interanual tuvo lugar en el rubro Perfumerías (-40,9%).



Por el contrario, el único incremento interanual se observó en el rubro Textil e indumentaria (+3,5% i.a.).



En tanto, Alimentos y Bebidas bajó en febrero 33,3% i.a. y descendió 7,6% en la comparación mensual; ‘Bazar, decoración y textiles para el hogar y muebles”, bajó 22,7% i.a. y subieron 8,2% mensual; Calzado y marroquinería descendió 21,4% i.a. y se retrajo 7,8% mensual; Farmacia bajó 39% i.a. y 8,8% mensual y ferretería cayó 28,2% anual y 9,4% mensual.