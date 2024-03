Sector agrícola perdió US$ 4.700 millones en primeros dos meses del año

El valor de la producción agrícola perdió US$ 4.700 millones en los primeros dos meses del año debido a la drástica caída de los precios internacionales de los commodities que afectó fuertemente el Valor Agregado Bruto del Agro (VAB Agro) de la cosecha 2023/24, informó la Bolsa de Comercio de Rosario.



"Las periódicas lluvias del último trimestre ponían fin a la peor sequía de la que se tuviera registro en los últimos 60 años; dos meses después, sin embargo, no sólo la ola de calor de febrero cortó de un saque el potencial de rindes en la región, sino que la cotización internacional de los commodities sufrieron un derrotero bajista, que deja a los precios de exportación argentinos 35% debajo de los que se registraban a la misma altura del año pasado", precisó el informe semanal de la entidad.



En consecuencia, el VAB Agro para 2024 se proyecta a febrero en US$ 10.453 millones, con una caída de US$ 4.700 millones por debajo de la proyección de diciembre.



La soja y el maíz explican 80% de esta caída debido a la ola de calor de febrero que recorto el rendimiento proyectado de los cultivos recortando la producción esperada en cuatro millones de toneladas.



Además, la combinación de caída de precios recibidos por el productor y aumento de los costos "ajustó fuertemente el valor agregado por este eslabón clave de la producción argentina", ponderó el relevamiento.



Estas cifras reflejan que, si bien el VAB Agro muestra una fuerte recuperación post sequía, será el segundo valor más bajo desde la campaña 2018/19, con casi 20% por detrás del valor promedio del producto agrícola de los últimos cinco años.



También, la caída en los precios a nivel macroeconómico impacta negativamente en el comercio exterior, siendo las cadenas agroalimentarias las principales proveedoras de divisas para Argentina.



Las exportaciones de granos, aceites, harinas y derivados se proyectan en US$ 31.300 millones para la campaña 2023/24, US$ 4.500 millones por debajo de lo previsto en diciembre.



"Este ingreso de dólares superará al del año anterior ya que la feroz sequía deja la vara baja, pero suavizamos el resultado tomando el promedio de los últimos tres años, el valor de las exportaciones previsto para el nuevo ciclo se ubica 18% por debajo", sostuvo el informe.



De este modo, la caída internacional de precios de los commodities agrícolas -que desde el máximo relativo en mayo de 2022 a la fecha cayeron 50% en el mercado de Chicago- tuvo su correlato en el precio interno de los granos.



Desde mediados de diciembre a la fecha, el valor en términos reales de la Pizarra Rosario cayó 35% promedio y, en el caso de la soja y maíz, alcanzan los valores más bajos desde agosto de 2023, según los valores Cámara por el índice CER (coeficiente de estabilización de referencia).



"En términos reales, actualizando por CER el monto de pesos que deben entregarse a cambio de un dólar, el dólar "libre" (CCL) alcanza a la fecha el valor más bajo desde marzo de 2020, previo a la crisis del Covid en Argentina", destacó el informe.



Al mismo tiempo, precisó que el "Dólar Agro" perdió toda la competitividad ganada con el salto devaluatorio de diciembre de 2023, al caer a mínimos desde noviembre.