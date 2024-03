La hacienda en pie creció 10,77% durante febrero en Entre Ríos

La Federación de Asociaciones Rurales de Entre Ríos (FARER) brindó este viernes los precios que arrojaron las principales categorías bobinas en los remates de hacienda en pie durante el primer mes del febrero, guarismos que surgen de lo operado por las distintas firmas consignatarias en las instalaciones de las sociedades rurales entrerrianas.Similar a lo acontecido en enero, el segundo mes del año no pudo conseguir una recuperación, quedó otra vez lejos de la inflación y terminó creciendo sólo 10,77%."Entre Ríos mostró subastas con una clara demanda selectiva, según la calidad y el nivel de terminación de cada lote y consiguieron muy buenos precios en el global sólo terneros y novillitos livianos. Fue un mes de calma para la plaza ganadera, no que no termina de recuperar terreno", señalaron desde FARER.Más allá de la tranquilidad observada, casi todas las categorías al menos mostraron índices ascendentes donde se destacaron los terneros entre 190 y 240 kilos (+ 25,12%); terneros de entre 150 y 180 kilos (+ 23,53%); novillitos (+ 19,26%) y terneras entre 190 y 240 kilos (+ 14,91%).Cabe remarcar que FARER es la entidad gremial más representativa del ámbito agropecuario entrerriano, ya que reúne a las rurales de Gualeguay, Victoria, Gualeguaychú, Villaguay, Hasenkamp, Chajarí, Colón, La Paz, C. del Uruguay, Feliciano, Concordia, María Grande, Federación, Tala, Nogoyá y Federal y la Comunidad Islera Asociación Civil (CIAC), siendo Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) quien la nuclea junto a otras 15 Federaciones a nivel nacional.En síntesis, los precios promedios que arrojaron los remates en la provincia de Entre Ríos en el mes de febrero de 2024 fueron los siguientes: