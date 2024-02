Encargados de edificios acordaron un 45% de aumento salarial

La Federación Argentina de Trabajadores de Edificios de Renta y Horizontal (Fateryh) acordó un incremento salarial del 45% para febrero y pautaron con las cámaras del sector empleador volver a reunirse a fines de mes para evaluar una nueva recomposición.



Con la suba acordada, los encargados de edificios tendrán un sueldo básico de $441.447 para el caso de la categoría con vivienda en el edificio y de $518.912 en los casos de encargados sin vivienda.



El aumento, que impactará en las expensas de los edificios, se calcula sobre el salario básico de enero para la cuarta categoría establecida en el Convenio Colectivo de Trabajo, aplicándose a los adicionales y en forma proporcional a las restantes categorías, en concepto de la remuneración de febrero.



En el comunicado que detalló la nueva escala salarial, el secretario general del sindicato, Víctor Santa María, aseguró que “el país atraviesa una crisis sin precedentes, este duro momento exige mucha responsabilidad y apoyo para todos los trabajadores y trabajadoras. Hoy cerramos las negociaciones paritarias con un 45% de aumento sobre el sueldo básico de enero de nuestros afiliados”.



Asimismo, remarcó que “la creciente inflación acumulada a lo largo de 2023 y las imprevistas medidas en el sector de la economía adoptadas a partir de diciembre pasado impactan en el incremento del costo de vida, en el aumento de precios y en la pérdida del poder adquisitivo de los salarios”.



En ese sentido, el sindicalista sostuvo que “este escenario interpela a las partes en aras del cumplimiento efectivo de la demanda constitucional de condiciones dignas de trabajo, suficiencia del salario base de la subsistencia de los trabajadores/as, e indica la necesidad de mantener el poder adquisitivo de la remuneración”.



Los nuevos sueldos de los trabajadores de edificios

El acuerdo paritario firmado entre las partes establece que en el sueldo de febrero, los encargados con vivienda de la primera categoría percibirán $529.772, mientras que los que no tienen domicilio allí, recibirán $622.694 pesos. El salario más elevado es para los que tienen cargo de “intendente”, quienes obtendrán de básico $793.308 para todas las categorías, sin distinción.



Lo trabajadores que perciben adicionales tendrá una suba mayor, ya que se les debe añadir, según el caso, plus por antigüedad, que cada año representa $10.378, el retiro de residuos por cada unidad, que es de $946,7, un plus de 50% por “zona desfavorable”, o un extra de $21.732 por mantenimiento de pileta y limpieza del agua, entre otras.