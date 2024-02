Cuántos padres dejarán de cobrar las asignaciones por hijo tras recorte nacional

En adelante, las ayudas serán de la siguiente manera:

Los padres de unos 800.000 chicos dejarán de cobrar las Asignaciones Familiares. Es porque, el Gobierno nacional redujo los topes de ingresos que dan derecho a los trabajadores formales a cobrar esas Asignaciones Familiares, como el salario familiar por hijo, prenatal y ayuda escolar anual, entre otros, según el Decreto de Necesidad y Urgencia 194/2024.A su vez, los valores de los que continúan cobrando esas Asignaciones FamiliaresHasta ahora, por ejemplo, el salario familiar por hijo era de $ 20.661, $ 13.934, $ 8.426 y $ 4.345, según el Ingreso Familiar Total hasta el tope de $ 3.960.000, con valores diferenciados para algunas Provincias y localidades.Si, un 27,18% por encima de los actuales $ 319.947 y $ 20.661, respectivamente., un 27,18% por encima de los actuales $ 319.947 y hasta $ 469.237 y un beneficio $ 13.934.Si el, por encima de los $469.237 y de hasta $ 541.751 y el beneficio actual de $ 8.426.Por último, si el. Hasta ahora, es de entre $ 541.751 y de hasta $ 3.960.000 y se cobran $ 4.345.El tope mensual de ingreso que era de $ 1.980.000 y ahora se modifica se estableció en función de los 15 Salarios Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) para quedar alcanzado o no del impuesto a las Ganancias.En cambio, ahora el DNU N° 194/2024 establece que “el nuevo límite de ingresos del grupo familiar que determina el cobro de las Asignaciones Familiares se calculó al aplicar la movilidad correspondiente al mes de diciembre de 2023 y la establecida para el mes de marzo de 2024 sobre el valor correspondiente al mes de septiembre de 2023”.En septiembre 2023, el tope de Ganancias era de $ 700.875. A ese valor se le suma la movilidad de diciembre (20,87%) y marzo (27,18%) lo que arroja los $ 1.077.403. Y por padre y madre suma $ 2.154.806, si bien uno de ambos cobra el salario familiar siempre que no supere el tope individual, detallaEn marzo, esos valores aumentan el 27,18%, pero ANSeS deberá establecer los nuevos rangos de ingresos familiares en función de la reducción del tope.Las. Y se otorga a los Trabajadores en Relación de Dependencia, a los Titulares de la prestación de una Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART) que no se encuentren bajo relación de dependencia, a Jubilados y Pensionados del Sistema Integrado Previsional Argentino- ANSeS y a los Titulares de la Pensión Honorífica de Veteranos de Guerra del Atlántico Sur.