Últimos días para comprar carne y ahorrar hasta 30 por ciento con el reintegro

Cómo obtener un reintegro de $4.000 en la compra de carne

El alza en los precios de los alimentos fue considerable este mes, y la carne se destaca como uno de los productos más complejos de comprar en este contexto. Esta es la última semana para aprovechar un beneficio que ofrece hasta $4.000 de reintegro a través del programa de ahorro del Banco Nación.La promoción garantiza un 30% de devolución con un límite establecido por cada compra realizada. Esta oferta estará vigente hasta el 29 de febrero de 2024.Este beneficio se dirige especialmente a comercios de barrio y carnicerías, aplicándose solo a las compras realizadas los sábados. El descuento del 30% se aplica a transacciones efectuadas mediante la billetera MODO BNA+, utilizando tarjetas de crédito Visa y Mastercard, así como Mastercard Débito y Débito Maestro (exclusivas para jubilados) emitidas por el Banco Nación.La promoción es válida durante el período establecido, con un límite de descuento de hasta $4.000 por cliente en cada sábado. Para acceder a este beneficio, es esencial realizar los pagos exclusivamente con la billetera MODO BNA+, escaneando el código QR y seleccionando las tarjetas de crédito o débito.Es importante señalar que no se aplica a pagos con saldo en cuenta y excluye otras billeteras, plataformas de pago y portales de pago en línea. La devolución se verá reflejada en la cuenta asociada a MODO BNA+ en un plazo máximo de 30 días posteriores a la compra.Para utilizar la billetera MODO BNA+, sigue un proceso simple que involucra la descarga de la aplicación desde la tienda de aplicaciones correspondiente, la creación de una cuenta y la vinculación de tus tarjetas de crédito o débito del Banco Nación.Al momento de realizar una compra, selecciona el código QR en la aplicación para efectuar el pago, asegurándote de no elegir el dinero de la cuenta, ya que los pagos se realizan exclusivamente con tarjetas de débito o crédito.Este sábado 24 de febrero será la última jornada para acceder a la promoción con MODO BNA+. Para obtener el monto máximo de reintegro, la compra debería ser de $13.350. Esta cantidad garantiza el reintegro total de $4.000 (el 30% de la promoción).Es importante tener en cuenta que, si el gasto supera esta cantidad, no hay inconveniente. Sin embargo, debido al tope de devolución, no se reintegrará una proporción del gasto adicional. En caso de recibir el reintegro en la cuenta o tarjeta de crédito, habrás gastado un total de $9.350.Para consultar los comercios adheridos, puedes visitar el siguiente link. (Los Andes)