Volvió a incrementar la lista de los 10 autos 0km más baratos en Argentina

La lista de los 10 autos 0km más baratos volvió a modificarse por tercera vez en febrero. La primera actualización había llegado incompleta, dado que no se habían comunicado los precios de los modelos de las marcas del Grupo Stellantis (Fiat, Peugeot Citroën y Jeep).



A pocas semanas de conocido el ranking, aparecieron estos valores ausentes, reconfigurando la lista por segunda vez. Sin embargo, a menos de siete días de que finalice el mes, el listado volvió a presentar modificaciones luego de que General Motors anunciara aumentos en algunos de sus modelos.



La particularidad que presentaba el ranking era que un B-SUV, el Chevrolet Tracker (fabricado en Santa Fe), tenía un precio menor que varios hatcback y sedanes, algo que ya no ocurre. No obstante, este listado tendrá vigencia únicamente por lo que queda de febrero, ya que se prevén nuevos incrementos para marzo.



Dicho esto, así quedó entonces el listado de los modelos más baratos, con los precios vigentes durante todo este mes. Vale aclarar una vez más que se trata de precios de lista, sugeridos por las automotrices y que pueden variar en el trato con los concesionarios. Todos los vehículos que integran el ranking corresponden a la versión de entrada de gama de cada modelo. Estos son los 10 autos más baratos de febrero 2024: Toyota Yaris Hatchback XS: $16.285.000

Chevrolet Joy: $17.932.900

Chevrolet Onix LS: $18.056.900

Citroën C3 Pure Tech 82 Live Pack: $18.449.300

Renault Logan Life 1.6: $18.648.900

Peugeot 208 New Like 1.2: $18.900.000

Renault Sandero Life: $18.983.800

Fiat Cronos Like 1.3: $19.100.000

Volkswagen Polo Track: $19.568.850

Chevrolet Tracker: $20.263.900



Más allá de los 10 más baratos, todos los modelos trepan ya por encima de los $20 millones en sus versiones de entrada de gama. El Nissan Versa Sense (integrante frecuente del top 10 de los más económicos) cuesta en febrero $20,4 millones; el SUV Nissan Kicks, $21,3 millones; el Volkswagen Polo, $21.437.050; y otros SUV del segmento B tocan ya los $24 millones, como el Citroën C4 Cactus ($23.836.500) y el Fiat Pulse ($24 millones).



En enero, los patentamientos de 0km cayeron 33% respecto del mismo mes de 2023, al venderse 33.373 unidades. Fue el peor arranque de los últimos 20 años debido al impacto de la devaluación de diciembre y la incertidumbre sobre los precios que dominó durante gran parte del mes.



Para este año, en el sector prevén que los patentamientos rondarán entre 340.000 y 360.000 unidades, un fuerte retroceso respecto de las casi 450.000 unidades matriculadas en 2023. Los tres vehículos más vendidos en enero fueron el Fiat Cronos, el Peugeot 208 y la Volkswagen Amarok. (La Nación)